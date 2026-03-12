Versão de Wanessa para clássico do Nirvana divide opiniões: “Kurt se debatendo no túmulo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 11h10

Uma apresentação de Wanessa Camargo no programa TVZ Ao Vivo, exibido pelo Multishow, provocou repercussão nas redes sociais. Durante a atração, a cantora interpretou Smells Like Teen Spirit, música originalmente lançada pela banda Nirvana, considerada um dos maiores símbolos do rock dos anos 1990.

O momento foi divulgado em vídeos nas plataformas digitais e rapidamente passou a gerar comentários entre os internautas. A escolha da canção, associada ao movimento grunge e ao legado do vocalista Kurt Cobain, chamou a atenção e dividiu opiniões do público.

Parte dos usuários elogiou a iniciativa da cantora em revisitar o clássico. “O vocal perfeito”, escreveu um fã nas redes sociais. Outro comentou: “Parabéns, Wanessa! Gostei da homenagem! Sempre bom enaltecer o Nirvana”.

Por outro lado, também surgiram críticas à versão apresentada no programa. Alguns internautas ironizaram a performance, enquanto outros disseram que não gostaram da interpretação. “O Kurt se debatendo no túmulo”, comentou um usuário. Outro afirmou: “Não ficou legal. Sou fã da Wanessa”.

A repercussão reforçou como releituras de músicas consideradas icônicas costumam gerar debates entre fãs, especialmente quando envolvem artistas de estilos musicais diferentes do original.