Versão de Wanessa para clássico do Nirvana divide opiniões: “Kurt se debatendo no túmulo”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/03/2026 às 11h10
Nos acompanhe pelo Google News

Uma apresentação de Wanessa Camargo no programa TVZ Ao Vivo, exibido pelo Multishow, provocou repercussão nas redes sociais. Durante a atração, a cantora interpretou Smells Like Teen Spirit, música originalmente lançada pela banda Nirvana, considerada um dos maiores símbolos do rock dos anos 1990.

O momento foi divulgado em vídeos nas plataformas digitais e rapidamente passou a gerar comentários entre os internautas. A escolha da canção, associada ao movimento grunge e ao legado do vocalista Kurt Cobain, chamou a atenção e dividiu opiniões do público.

Parte dos usuários elogiou a iniciativa da cantora em revisitar o clássico. “O vocal perfeito”, escreveu um fã nas redes sociais. Outro comentou: “Parabéns, Wanessa! Gostei da homenagem! Sempre bom enaltecer o Nirvana”.

Por outro lado, também surgiram críticas à versão apresentada no programa. Alguns internautas ironizaram a performance, enquanto outros disseram que não gostaram da interpretação. “O Kurt se debatendo no túmulo”, comentou um usuário. Outro afirmou: “Não ficou legal. Sou fã da Wanessa”.

A repercussão reforçou como releituras de músicas consideradas icônicas costumam gerar debates entre fãs, especialmente quando envolvem artistas de estilos musicais diferentes do original.

 

Wanessa Camargo Smells Like Teen Spirit Nirvana Kurt Cobain TVZ Ao Vivo Multishow cover musical rock anos 90 grunge polêmica nas redes performance ao vivo repercussão internet clássico do rock interpretação musical viral nas redes
Imprimir imprimir