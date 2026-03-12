Ana Castela para de seguir Virginia Fonseca após polêmica nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 11h19

Uma mudança discreta nas redes sociais acabou chamando atenção dos fãs. A cantora Ana Castela deixou de seguir a influenciadora Virginia Fonseca no Instagram, fato rapidamente percebido por usuários da plataforma. Segundo a assessoria de Virginia, a influenciadora nunca chegou a seguir a artista.

O episódio ganhou repercussão poucos dias depois de publicações envolvendo a filha de Zé Felipe com Virginia, a pequena Maria Flor. Em um encontro com familiares do cantor, Ana Castela apareceu maquiando a criança, e o momento foi compartilhado nas redes por pessoas próximas da cantora, gerando comentários entre seguidores.

Posteriormente, Virginia publicou um vídeo em que ela mesma maquiava a filha e afirmou que a menina agora queria ser maquiada apenas pela mãe. A fala foi interpretada por parte do público como uma possível indireta à cantora, o que intensificou as discussões nas redes sociais.

Diante da repercussão, Zé Felipe também comentou o assunto. Sem citar nomes diretamente, o cantor disse concordar com a posição da “mãe das crianças” e afirmou que considera legítimo manifestar incômodos, mas ressaltou que prefere tratar questões familiares fora da internet.

Em meio ao debate online, Ana Castela publicou um vídeo gravado na Fazenda Talismã, propriedade da família do ex-namorado. Na legenda, escreveu: “É assim que eu comecei e é assim que eu vou continuar”. A postagem também foi interpretada por internautas como uma possível resposta indireta à polêmica.