Novo líder supremo do Irã anuncia ataque a bases militares dos EUA e diz que Estreito de Ormuz deve seguir fechado

Publicada em 12/03/2026 às 10h26

O Irã vingará o sangue de seus mártires, manterá o Estreito de Ormuz fechado e atacará bases americanas, disse o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, em um comunicado lido na televisão estatal nesta quinta-feira (12).As declarações foram suas primeiras desde que ele foi escolhido como sucessor do pai, morto em um ataque dos Estados Unidos e de Israel no primeiro dia de guerra.

Na mensagem lida pelo apresentador, Motjaba fez ameaças aos Estados Unidos e anunciou novos ataques a bases militares do país no Oriente Médio:

"Todas as bases americanas da região devem ser fechadas imediatamente. Essas bases serão atacadas", afirmou, acrescentando: 'O Irã não se absterá de vingar o sangue de seus mártires".

Pressionado pelos países vizinhos, alvos dos ataque retaliatórios iranianos contra os EUA e Israel desde o começo da guerra, Khamenei defendeu a ofensiva de Teerã. Disse que o país acredita na "amizade" com eles e, por isso, está atingindo apenas bases militares, mas que é "inevitável continuar".

Motjaba também afirmou que o fechamento do Estreito de Ormuz precisa ser mantido porque é um "instrumento de pressão contra o inimigo".