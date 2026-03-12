Prefeitura mantém frentes de limpeza urbana em diferentes regiões de Porto Velho

Por André Oliveira

Publicada em 12/03/2026 às 10h42

Com o objetivo de manter a cidade limpa e organizada, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Porto Velho (Seinfra) executa diariamente diversos serviços em diferentes regiões da capital, incluindo limpeza urbana, manutenção de vias, capina, varrição mecanizada, desobstrução de canais e recolhimento de resíduos.

As ações fazem parte do cronograma contínuo de manutenção da infraestrutura urbana e também atendem demandas emergenciais registradas pela população. O objetivo é garantir melhores condições de mobilidade, preservar os espaços públicos e contribuir para a saúde pública, evitando o acúmulo de lixo, o entupimento de bueiros e possíveis problemas de drenagem que podem causar alagamentos.

Entre os equipamentos utilizados pelas equipes estão caminhões compactadores para recolhimento de resíduos, caçambas e retroescavadeiras empregadas em ações de limpeza emergencial e retirada de materiais acumulados em canais, além de capinadeiras e varredeiras mecanizadas que atuam em diversos pontos da cidade. As frentes de trabalho também contam com apoio de hidrojato para atendimentos emergenciais de desobstrução da rede de drenagem.

Equipes realizam capina, varrição mecanizada e recolhimento de resíduos para manter a cidade organizada

MANUTENÇÃO URBANA

De acordo com secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, os serviços seguem um cronograma permanente de manutenção urbana, com atuação em diferentes bairros e avenidas conforme planejamento técnico e demandas emergenciais identificadas pelas equipes de campo.

A varrição mecanizada também está sendo realizada em importantes corredores viários da cidade, reforçando a limpeza urbana e contribuindo para manter as vias em melhores condições de uso. Já as capinadeiras atuam em várias regiões, realizando a retirada de vegetação em calçadas, pintura de meios-fios e canteiros.

Equipes da Seinfra realizam capina e limpeza de mato em vias e espaços públicos para manter a cidade mais limpa e organizada

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, essas as ações diárias são consideradas fundamentais para manter a cidade organizada. “Esse é o compromisso desde o início da nossa gestão. Melhorar o sistema de drenagem, prevenir alagamentos, garantir melhores condições de mobilidade e promover mais qualidade de vida para a população de Porto Velho, reforçando o trabalho contínuo das equipes na conservação da infraestrutura urbana”, finalizou

Segundo a Prefeitura, as frentes de trabalho seguem em atuação ao longo dos próximos dias, com serviços sendo executados conforme o cronograma de manutenção urbana e a necessidade identificada em cada região. Pelas semanas o trabalho concentra, por exemplo, na Guaporé, Lauro Sodré, Rio de Janeiro, Vieira Caúla, Imigrantes entre outras localidades.