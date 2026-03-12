Ratinho questiona escolha de Erika Hilton para comissão da Câmara: “Ela não é mulher”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 11h05

A eleição da deputada federal Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados virou tema de debate na televisão e nas redes sociais após declarações do apresentador Ratinho. Durante o Programa do Ratinho, exibido pelo SBT na noite de quinta-feira (11), o comunicador criticou a escolha da parlamentar para comandar o colegiado.

Ao comentar a votação ocorrida na Câmara, Ratinho afirmou que a presidência deveria ser ocupada por uma mulher cisgênero. Em um dos momentos da fala, declarou: “Ela não é mulher. Ela é trans. Não tenho nada contra trans. Mas se tem outras mulheres, mulher mesmo, por que dar para uma mulher trans?”. O apresentador também argumentou que, em sua visão, a experiência de vida feminina estaria ligada a aspectos biológicos, como menstruação, gravidez e parto.

Mesmo dizendo não ter nada contra a deputada, ele continuou questionando se uma mulher trans poderia representar adequadamente pautas voltadas às mulheres. Durante o comentário, Ratinho citou ainda a cantora Pabllo Vittar ao lembrar uma premiação em que a artista foi eleita como a mulher mais bonita do Brasil, usando o episódio como exemplo para sustentar sua posição.

Enquanto parte da plateia do programa reagiu com aplausos, duas mulheres presentes no estúdio demonstraram surpresa com o que era dito. As expressões delas foram registradas durante a transmissão e acabaram viralizando nas redes sociais, onde diversos usuários compartilharam o momento.

Após a repercussão do vídeo, internautas passaram a criticar o apresentador, classificando as falas como preconceituosas e transfóbicas. Comentários publicados nas redes também questionaram a visão apresentada no programa e lembraram a situação de vulnerabilidade enfrentada por pessoas trans no Brasil.

Erika Hilton é uma mulher trans — termo utilizado para pessoas que receberam designação masculina ao nascer, mas se identificam e vivem como mulheres. Já o termo cisgênero é empregado para identificar indivíduos cuja identidade de gênero corresponde ao sexo biológico atribuído no nascimento.