Convocação de professores melhora atendimento nas escolas municipais

Por André Oliveira

Publicada em 12/03/2026 às 11h17

Com o objetivo de suprir a demanda por professores na rede municipal de ensino e garantir que todas as salas de aula estejam devidamente atendidas, a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) iniciará a convocação de profissionais aprovados em processo seletivo simplificado realizado no final de 2025.

Neste momento, a Semed está na fase de tramitação para convocação dos profissionais selecionados. A expectativa é chamar imediatamente mais de 50 professores, sendo cerca de 40 para atuar na zona urbana e outros 15 destinados às escolas da zona rural do município. De acordo com a diretora de Políticas Educacionais da Semed, Jandernora Rodrigues, a convocação faz parte de um planejamento para assegurar o pleno funcionamento das atividades pedagógicas.

“A Semed realizou esse processo seletivo simplificado no final de 2025, justamente para sanar as necessidades da rede de ensino. Neste momento estamos na fase de trâmites para convocação e a nossa expectativa é que todas as salas de aula estejam com seus devidos professores com esse chamamento e nossos alunos fortalecendo seu aprendizado”

Segundo a Jandernora Rodrigues, após a chegada dos novos profissionais, também será organizada a reposição das aulas que eventualmente não tenham ocorrido neste período. O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a iniciativa da prefeitura demonstra o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação e com o fortalecimento da rede pública de ensino.

“Nosso compromisso é garantir que cada aluno da rede municipal tenha acesso às aulas regulares e a um ensino de qualidade. A convocação desses professores é parte de um esforço permanente da Prefeitura para fortalecer a educação em Porto Velho”, disse o prefeito.

INVESTIMENTOS

No início de 2026, a Prefeitura de Porto Velho realizou a entrega de uniformes e kits escolares para alunos e professores da rede municipal de ensino. A ação, gratuita e gradativa, contempla 46.746 kits para estudantes e 2.984 para professores e deve seguir pelas próximas semanas. Os kits incluem cadernos, lápis, canetinhas, massa de modelar, tinta guache, tesoura, calculadora, estojo, agenda escolar e outros materiais pedagógicos, organizados conforme a etapa de ensino. Além disso, os alunos receberam mochilas, tênis e uniformes completos, contemplando camisas, bermudas, short-saia e calças, garantindo que todos tenham acesso aos materiais necessários para um ano letivo seguro, organizado e inclusivo.