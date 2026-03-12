Gazin Porto Velho é derrotado pelo Atlético Goianiense e se despede da Copa do Brasil

Por FFER

Publicada em 12/03/2026 às 08h40

A noite desta quarta feira foi histórica para o futebol rondoniense, pela primeira vez um clube de Rondônia disputava uma partida da terceira fase da Copa do Brasil, e a noite foi quase perfeita, nas primeiras horas uma chuva fina demorada, estádio Aluízio Ferreira completamente lotado, festa nas arquibancadas e show pirotécnico abriram a noite inesquecível para o futebol de Rondônia.

Mas o adversário veio atento e disposto a estregar a festa, a Locomotiva entrou em campo e nos primeiros minutos conseguiu mostrar domínio e volume de jogo, mas quem marcou foi o Atlético Goianiense aos 21 minutos de partida o goleiro Paulo Victor, cobrou tiro de meta que resultou na jogada de ataque do Dragão, o meia Guilherme Marques recebeu e passou para o atacante Marrony, que bateu cruzado pra vencer Digão.

O Atlético passou a gostar e passou a ter mais volume de jogo e foi em busca do segundo gol. O zagueiro Natã aproveitou cruzamento e cabeceou para o chão, obrigando Digão a fazer uma grande defesa. O Gazin Porto Velho não conseguia fazer com que a posse de bola resultasse em jogadas perigosa. E a melhor chance veio de uma cabeceada de Yan, depois de cruzamento de Rodrigo Ramos, o goleiro Paulo Victor estava bem colocado e atento pra defender a queima roupa.

Coube ao Atlético controlar o jogo a partir dai, enquanto a Locomotiva tentava criar uma jogada de maior perigo. No último lance, Digão ainda fez uma boa defesa, mas quando ele tentava armar o contra-ataque, a arbitragem encerrou o jogo. Mas ao apito final mesmo derrotado e fora da Copa do Brasil, o time da Gazin Porto Velho saiu de campo aplaudido ao canto de locomotiva.

Agora na próxima quarta feira o Atlético Goianiense recebe em casa a Ponte Preta, pela quarta fase da Copa no Brasil, mas antes no fim de semana encara o Goiás na final do Goianão. O Gazin Porto Velho no domingo joga em Rolim de Moura no estádio Cassolão pelas semifinais do Rondoniense Sicredi.

Foto: Josielsilva09 Replay_midiaesportiva/ Silas Barbosa