Polícia Militar prende trio por tráfico de drogas na zona Norte

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 12/03/2026 às 09h30

No final da tarde desta quarta-feira (11), uma operação da Polícia Militar resultou no fechamento de um ponto de venda de entorpecentes no bairro Nova Esperança, zona Norte da capital.



A ação foi coordenada pela equipe do sargento PM Machado, do 5° Batalhão.

​Os policiais chegaram até a residência, localizada na Rua Mamão, após receberem denúncias anônimas informando sobre a intensa movimentação de usuários de drogas no local.



Com base nas informações, a guarnição realizou o cerco e a incursão no imóvel.

​

​Durante a abordagem, dois homens e uma mulher foram flagrados no local.



De acordo com a polícia, o trio seria responsável pela comercialização das drogas naquela região. No interior da casa, foram encontrados entorpecentes dos tipos cocaína, maconha, crack e outros objetos que caracterizam o tráfico.

​

​Os três acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.