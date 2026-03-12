PM prende dupla acusada de roubo e apreende drogas

Por Newsrondonia.com

Publicada em 12/03/2026 às 09h15

Devarnei B. de S., e Amadeus V. N., foram presos por roubo e tráfico de drogas nesta quarta-feira (11), na Rua Benedito Inocêncio com Frei Caneca, bairro Rosalina Carvalho, em Porto Velho.

Segundo a PM, após dois roubos de celulares, uma das vítimas passou a rastrear um dos aparelhos em tempo real, chegando até uma boca de fumo, onde a Polícia fez o cerco e conseguiu abordar dois dos três suspeitos que estavam no local. Uma mulher conseguiu escapar.

Durante varredura os policiais encontraram dois celulares roubados, 8 porções de maconha, 6 de crack e 17 de cocaína, dinheiro do tráfico e objetos de procedência duvidosa.