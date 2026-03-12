PC deflagra operação para apurar desvio de 13 milhões em São Francisco do Guaporé

Por PC/RO

Publicada em 12/03/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé, deflagrou operação policial destinada a apurar o desvio de recursos públicos que pode ultrapassar o montante de R$ 13 milhões. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do investigado e na sede da Prefeitura Municipal, além do afastamento cautelar do servidor público de suas funções.

As investigações tiveram início após o Prefeito Municipal e o Procurador do Município formalizarem comunicação de possíveis irregularidades junto à Delegacia de Polícia. A partir dos elementos informativos colhidos no curso da apuração, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, representou pela adoção de medidas cautelares junto ao Poder Judiciário.

Em decisão proferida pelo Juízo de Garantias da Comarca de Porto Velho, foram deferidas medidas que resultaram na indisponibilidade de valores e no bloqueio de aproximadamente meio milhão de reais em contas vinculadas ao investigado, com a finalidade de assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos.

Conforme apurado até o momento, o inquérito policial indica que o servidor teria atuado de forma isolada e que parte significativa dos valores desviados, estimada em cerca de R$ 9,5 milhões, teria sido direcionada a plataformas de apostas online.

As investigações permanecem em andamento para a coleta de novos elementos probatórios e o completo esclarecimento dos fatos.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a sociedade no combate à corrupção e na defesa do patrimônio público, atuando com rigor técnico e em estrita observância à legislação vigente.