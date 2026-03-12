Prefeitura destaca ações de prevenção, planejamento reprodutivo, pré-natal e avanços como o exame DNA-HPV

Por Taiana Mendonça

Publicada em 12/03/2026 às 10h05

Durante o mês dedicado às mulheres, a rede municipal de saúde de Porto Velho reforça a oferta de serviços voltados à prevenção, diagnóstico e acompanhamento da saúde feminina. Nas unidades do município, as pacientes têm acesso a atendimentos que vão desde exames preventivos e pré-natal até planejamento reprodutivo e ações de diagnóstico precoce de doenças.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as mulheres têm acesso a consultas, orientações e exames preventivos importantes para o diagnóstico precoce de diversas doenças. Entre os principais serviços disponíveis estão o exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau), acompanhamento do pré-natal, além de orientações sobre planejamento reprodutivo e acesso a métodos contraceptivos.

Rede municipal amplia ações de prevenção e cuidado com a saúde da mulher em Porto Velho

Avanço na prevenção com exame DNA-HPV

Além do exame preventivo tradicional (Papanicolau), o município também avança na prevenção ao câncer do colo do útero com a implantação do exame DNA-HPV, tecnologia mais sensível que permite identificar a presença do vírus responsável pela doença antes mesmo do surgimento de lesões.

A iniciativa acontece por meio de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e deve fortalecer o rastreamento da doença na rede municipal de saúde, ampliando as estratégias de diagnóstico precoce e prevenção.

Outro importante aliado na prevenção é a vacinação contra o HPV, ofertada gratuitamente nas unidades de saúde para meninas e meninos dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, ajudando a reduzir o risco de infecções que podem evoluir para câncer.

Exames preventivos, pré-natal e planejamento reprodutivo fazem parte dos serviços ofertados nas UBSs

Acompanhamento durante a gestação

Outro serviço essencial ofertado pela rede municipal é o acompanhamento do pré-natal. Durante as consultas, as gestantes recebem orientações, realizam exames e são acompanhadas por profissionais de saúde, garantindo mais segurança para a mãe e o bebê durante toda a gestação.

O acompanhamento regular nas unidades de saúde permite identificar precocemente possíveis complicações e assegurar um desenvolvimento saudável da gravidez.

Ampliação do acesso à mamografia

Para o rastreamento do câncer de mama, as mulheres também podem procurar as unidades básicas de saúde. Nas UBSs, os profissionais realizam a avaliação clínica e, quando necessário, fazem o encaminhamento para a realização da mamografia.

A rede municipal ampliou o acesso ao exame após a entrega de um novo mamógrafo ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), o que possibilitou aumentar a oferta de atendimentos e avançar na redução da demanda reprimida. Somente no último ano, a rede municipal realizou mais de 1.300 exames de mamografia, ampliando o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Município avança na prevenção ao câncer do colo do útero com a implantação do exame DNA-HPV

Planejamento reprodutivo

As unidades de saúde também oferecem orientações sobre planejamento reprodutivo e acesso a métodos contraceptivos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as ações recentes voltadas à ampliação desse acesso, a Prefeitura de Porto Velho realizou um mutirão para inserção do implante contraceptivo Implanon, método de longa duração que auxilia no planejamento familiar. A ação atendeu mais de 400 mulheres convocadas pela regulação municipal, contribuindo para reduzir a fila de espera pelo procedimento.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destacou que o cuidado com a saúde da mulher começa na atenção básica, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).“Ao longo do tempo, as mulheres conquistaram muitos direitos, e entre eles está o direito de cuidar da própria saúde e de planejar sua vida. Esse cuidado começa nas nossas unidades básicas de saúde, onde as mulheres encontram orientação, acompanhamento e acesso a diversos serviços. Neste Dia da Mulher, também deixo meus parabéns e reconhecimento a todas as mulheres pela força, dedicação e papel fundamental que exercem na sociedade”, afirmou.

Além dos serviços citados, a rede municipal também disponibiliza outras ações voltadas à saúde e aos direitos das mulheres, como atendimento ginecológico, planejamento reprodutivo, encaminhamentos para laqueadura, assistência em casos previstos em lei para aborto legal e orientações sobre o plano de parto, entre outros atendimentos ofertados pela rede pública de saúde.

As mulheres que desejarem obter mais informações ou acessar os serviços devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência, onde as equipes de saúde estão preparadas para orientar, realizar atendimentos e fazer os encaminhamentos necessários dentro da rede municipal.