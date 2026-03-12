TJRO inicia construção do Fórum Digital em São Felipe do Oeste

Por Assessoria

12/03/2026

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) deu início nesta semana às obras de construção do Fórum Digital de São Felipe D’Oeste. O canteiro de obras já está pronto, e a previsão é que a unidade seja entregue em seis meses.

O novo fórum seguirá o mesmo formato já consolidado em outras regiões do estado, oferecendo estrutura e tecnologia para a realização de atendimentos e audiências de forma remota. Além disso, o projeto adota um modelo de construção com menor impacto ambiental.

A implantação do Fórum Digital em São Felipe D’Oeste permitirá que os(as) cidadãos(ãs) tenham acesso aos serviços essenciais da Justiça mais próximos de suas casas. Atualmente, a população precisa se deslocar por quase 50 km até o fórum de Pimenta Bueno. No local, a comunidade terá acesso não apenas aos serviços da Justiça, mas também a atendimentos de mais de 17 instituições parceiras.