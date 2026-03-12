Programa Rondônia Cidadã chega ao distrito de Rio Pardo com atendimentos gratuitos à população

Por Camila Rodrigues

Publicada em 12/03/2026 às 09h12

Os moradores do distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, terão acesso a diversos serviços gratuitos durante mais uma edição do programa Rondônia Cidadã, que será realizada nos dias 14 e 15 de março. A ação leva atendimentos essenciais à população, reunindo em um único espaço serviços de cidadania, assistência social, saúde e orientações diversas.

Realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços públicos, especialmente em regiões mais afastadas, promovendo inclusão social e garantindo direitos básicos. A edição mais recente do programa foi realizada no município de Jaru, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, e registrou 2.043 atendimentos, demonstrando a grande procura da população pelos serviços oferecidos.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que o Rondônia Cidadã é uma iniciativa que busca aproximar o governo da população. “Nosso objetivo é levar serviços essenciais para mais perto das pessoas. Nesse sentido, esta iniciativa facilita o acesso da população a atendimentos importantes e garante mais dignidade e cidadania para quem vive em diferentes regiões do estado”, ressaltou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou que o programa é uma das principais ações de atendimento direto à população. “Por meio do Rondônia Cidadã, conseguimos reunir diversos serviços em um único local, facilitando a vida da população e garantindo que mais pessoas tenham acesso a direitos e atendimentos importantes”.

Durante o Rondônia Cidadã, os moradores podem acessar atendimentos como emissão de documentos, orientações jurídicas, serviços de assistência social, atendimentos de saúde, entre outros.

PRÓXIMA PARADA

Local: EEEFM Fernando de Souza Gomes (Av. Tiradentes, Zona Rural de Rio Pardo)

14/03 (sábado): das 8h às 16h

15/03 (domingo): das 8h às 12h