Alan Queiroz destina R$ 120 mil para aquisição de materiais esportivos para Associação em Porto Velho

Por Jorge Fernando

Publicada em 12/03/2026 às 09h05

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 120 mil para a aquisição de materiais esportivos que irão atender a Associação Novos Recomeços. O recurso, solicitado pelo vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), tem como objetivo fortalecer projetos sociais que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação na comunidade.



Este investimento será aplicado na compra de diversos materiais esportivos que contribuirão para ampliar as atividades desenvolvidas pela associação. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva entre crianças, jovens e adultos, oferecendo melhores condições para treinamentos, atividades educativas e ações de integração social. Além de promover saúde e qualidade de vida, o esporte também desempenha um papel fundamental na formação cidadã, ajudando a criar oportunidades, fortalecer valores e afastar jovens de situações de vulnerabilidade.



Segundo o deputado Alan Queiroz, investir em esporte é investir em desenvolvimento social e em oportunidades para a juventude. “Sabemos que o esporte transforma vidas, abre caminhos e cria oportunidades para muitas crianças e jovens. Temos esse compromisso de apoiar projetos que fazem a diferença nas comunidades, incentivando iniciativas que promovem inclusão, disciplina e qualidade de vida para a população”, afirmou.



O vereador Dr. Júnior Queiroz ressaltou a importância do recurso para fortalecer o trabalho realizado pela associação e ampliar o alcance das atividades esportivas.



“Esse investimento chega em um momento muito importante e vai contribuir diretamente para fortalecer as ações desenvolvidas pela Associação. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, e esse apoio vai permitir que mais pessoas tenham acesso às atividades e aos benefícios que o esporte proporciona”, destacou.



Com a destinação do recurso, a Associação Novos Recomeços poderá ampliar suas atividades e oferecer melhores condições para o desenvolvimento de projetos esportivos. A iniciativa reforça a importância do incentivo ao esporte como instrumento de inclusão, formação social e promoção de oportunidades para a comunidade.