A advocacia rondoniense tem a oportunidade de participar ativamente das ações institucionais da Ordem. Cada profissional pode integrar até três comissões

Por OAB/RO

Publicada em 12/03/2026 às 09h30

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) publicou o Edital 003/2026/PRES/OAB/RO, convocando advogadas e advogados inscritos na Seccional a manifestarem interesse em integrar as suas Comissões Temáticas. As inscrições abrem no dia 09 de março e seguem até o dia 20 de março de 2026.

O objetivo da convocação é promover a participação ativa da advocacia, contribuindo para o fortalecimento das iniciativas institucionais e para o desenvolvimento de atividades que promovam o aprimoramento jurídico e a defesa dos interesses da sociedade e da classe. A participação nas Comissões é de caráter voluntário e não possui remuneração.

Para o presidente da OAB RO, Márcio Nogueira, as comissões são o coração da Ordem. É através delas que a OAB debate os temas mais sensíveis da sociedade e da profissão, criando soluções e defendendo as prerrogativas de forma especializada.

Requisitos para a Inscrição

Os profissionais interessados em contribuir com os trabalhos das comissões deverão cumprir os seguintes requisitos estabelecidos pelo edital:

* Estar regularmente inscrito(a) nos quadros da OAB Rondônia.

* Estar adimplente com a Tesouraria da instituição.

* Não possuir condenação transitada em julgado no Tribunal de Ética e Disciplina (TED).

* Indicar a preferência de atuação, respeitando o limite máximo de participação em três (3) comissões por advogado(a).

O exercício como membro de Comissão requer comprometimento ético e institucional, bem como a participação ativa nas reuniões e atividades. A admissão estará sujeita à análise e aprovação da diretoria da OABRO.

Como se inscrever e Resultados

O processo de inscrição é totalmente digital. Os advogados devem aceder ao requerimento através do link oficial: https://formularios.oab-ro.org.br/inscricao_comissoes

A relação final com os nomes dos advogados e advogadas admitidos(as) será divulgada no site oficial da OAB Rondônia e nas suas redes sociais até o dia 31 de março de 2026.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contacto através do e-mail: [email protected].