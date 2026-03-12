Cuidado, memória e afeto marcam encontro com idosos no Centro de Convivência

Por Asssessoria

Publicada em 12/03/2026 às 14h33

Nesta quarta-feira, 12, o Centro de Convivência do Idoso de Rolim de Moura foi palco de um momento especial de cuidado, escuta e valorização da história de vida das pessoas da terceira idade. As atividades foram promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), reunindo idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em uma programação voltada à saúde, à memória e à convivência.

A ação contou com a participação de servidores da Clínica da Mulher e do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, que desenvolvem atividades permanentes junto ao grupo de idosos atendidos no local. Durante a manhã, os participantes tiveram acesso a orientações e avaliações importantes para a saúde, como avaliação bucal e informações preventivas sobre câncer de pele e a importância da realização da mamografia.

Além dos cuidados com a saúde, a programação também reservou um espaço especial para a emoção e o resgate de memórias. Os idosos foram convidados a participar da atividade “Café com Amigos”, levando álbuns de fotografias pessoais para compartilhar momentos marcantes de suas vidas.

Entre histórias, lembranças e sorrisos, cada fotografia se transformou em uma oportunidade de reviver experiências, falar sobre familiares, conquistas e desafios enfrentados ao longo dos anos. O encontro proporcionou um ambiente de diálogo, escuta e troca de experiências, fortalecendo os laços de amizade e o sentimento de pertencimento entre os participantes.

A iniciativa segue as diretrizes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, priorizando práticas que incentivam a socialização, a participação ativa e o respeito à diversidade de trajetórias de vida, promovendo também o envelhecimento ativo e saudável.

Momentos de acolhimento, conversa e valorização pessoal reforçaram a importância de espaços dedicados à convivência e ao bem-estar da terceira idade.

O encontro desta quarta-feira deixou claro que, mais do que atividades, o espaço se torna um verdadeiro ponto de encontro de histórias, afetos e memórias que seguem sendo construídas a cada novo momento de convivência.