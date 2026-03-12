Custeado pela deputada Sílvia Cristina, Projeto Cidadania Plena do Ifro oferece curso na capital

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 13h30

Inicia no Hospital de Amor, em Porto Velho, nesta sexta-feira (13) e segue até o próximo domingo, dia 15, o curso Desenvolvimento, Interação e Relacionamento Floortime, oferecido através do projeto Cidadania Plena, iniciativa do Ifro que é custeado com investimentos do mandato da deputada federal Silvia Cristina.

“É uma capacitação muito importante que oferecemos nesta parceria com o Ifro, para contemplar com formação na área de neurodivergência. É uma troca de experiências e novos conceitos, que com certeza contribuem para um melhor acompanhamento dos profissionais e das famílias”, afirmou a deputada.

O curso é destinado aos profissionais que atuam na educação inclusiva e também às mães atípicas, com a finalidade de melhorar o atendimento das crianças, adolescentes e adultos.

Floortime

O Floortime é uma abordagem terapêutica e educacional focada no desenvolvimento socioemocional de crianças, especialmente autistas, através de brincadeiras interativas no chão, seguindo os interesses da criança para fortalecer relações afetivas, melhorar a comunicação e estimular o engajamento social.