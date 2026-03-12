PM prende rapaz inabilitado que tentou fugir da polícia em Cerejeiras

Por PM/RO

Publicada em 12/03/2026 às 14h15

Na tarde da última quarta-feira (11), por volta das 16horas, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar de Rondônia realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida das Nações, nas proximidades da Praça dos Pioneiros, no município de Cerejeiras, quando flagrou um motociclista realizando manobras perigosas em via pública.

Foi visualizado que o condutor realizou arrancada brusca e passou a equilibrar a motocicleta sobre apenas uma roda, colocando em risco a segurança de pedestres e demais condutores. Diante da situação, a guarnição acionou os dispositivos luminosos e sonoros da viatura e emitiu ordem de parada, que foi desobedecida pelo motociclista, o qual iniciou fuga em alta velocidade pela rua Portugal, via com intenso fluxo de veículos e circulação de pedestres.

Durante a evasão, o condutor percorreu diversas vias urbanas em velocidade elevada, desrespeitando reiteradamente as normas de trânsito. Na Avenida Integração Nacional, ele avançou um cruzamento devidamente sinalizado sem realizar a parada obrigatória e seguiu pela Rua Rio Grande do Sul, atravessando novamente a Avenida das Nações e ignorando as ordens de parada emitidas pelos policiais.

Na sequência, o motociclista ingressou na área interna da Rodoviária Municipal, transitando por local destinado à circulação de passageiros, o que aumentou o risco de acidentes no espaço público. A fuga prosseguiu até o cruzamento da rua Antônio Carlos Zancan, onde o condutor perdeu o controle da motocicleta ao tentar realizar uma conversão e sofreu queda ao solo.

Nesse momento, a equipe policial realizou aproximação tática e efetuou a contenção do suspeito com o emprego de força física necessária para garantir a segurança da abordagem. Durante a fuga, os policiais observaram que o condutor olhava constantemente para trás e apresentava comportamento inquieto, circunstância que reforçou a fundada suspeita.

Após a identificação, o condutor foi identificado como C.E.L.A., de 18 anos, sendo constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

O conduzido apresentava escoriações decorrentes da queda sofrida durante a tentativa de fuga. C.E.L.A já era conhecido da polícia por reiterada direção perigosa e evasão de viaturas.

Diante das infrações constatadas, a motocicleta foi removida e recolhida ao pátio do CIRETRAN de Cerejeiras e o condutor inabilitado preso por direção perigosa e conduzir veículo sem possuir CNH.