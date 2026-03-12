Rondônia avança na estratégia de internacionalização do turismo com oficina do Plano Brasis

Por sebrae

Publicada em 12/03/2026 às 15h09

Encontro em Porto Velho reuniu instituições públicas e representantes do trade turístico para avaliar o potencial do estado e alinhar estratégias de promoção no mercado internacional

O Sebrae em Rondônia, em parceria com a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (Setur-RO), realizou nesta terça-feira (10), na Sede do Sebrae em Porto Velho, a Oficina de Diagnóstico da Implementação do Plano Brasis.

A atividade foi conduzida pela consultora da Fundação Getulio Vargas (FGV), Thays Venturim, em atuação vinculada à Embratur, e integra as ações do Plano Internacional de Marketing Turístico 2025–2027.

Diagnóstico para posicionar Rondônia no turismo internacional

A iniciativa reúne esforços institucionais para alinhar as potencialidades turísticas de Rondônia às estratégias nacionais de promoção do Brasil no exterior. O encontro teve como objetivo avaliar o estágio de implementação do Plano Brasis no estado e identificar oportunidades para ampliar a presença do destino rondoniense no mercado internacional.

A abertura contou com a presença do diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, e do diretor administrativo e financeiro da instituição, Edson Lemos, que destacaram a importância da articulação entre instituições públicas e privadas para fortalecer os pequenos negócios que integram a cadeia produtiva do turismo.

Durante a oficina, os participantes analisaram o nível de aderência do estado aos cinco eixos estratégicos do Plano Brasis: imagem e posicionamento, fluxo turístico internacional, receitas turísticas, distribuição geográfica e gestão de atores de interesse.

As discussões também permitiram mapear iniciativas em andamento e identificar desafios institucionais para ampliar a integração com as ferramentas de promoção da Embratur.

Potencial do ecoturismo e do etnoturismo ganha destaque

Entre os segmentos com potencial de crescimento estão o ecoturismo, a pesca esportiva e o etnoturismo, nichos que combinam alto valor agregado e menor sazonalidade.

Experiências locais como o Turismo Yabnaby, desenvolvido pelo povo Paiter Suruí em Cacoal, e iniciativas de valorização turística na Reserva Extrativista Lago do Cuniã, em Porto Velho, foram citadas como exemplos de projetos alinhados aos princípios de sustentabilidade e protagonismo das comunidades tradicionais.

O trabalho também dialoga com a metodologia de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), que busca integrar inovação, gestão e experiência do visitante no planejamento turístico. Com o apoio dos Agentes de Roteiros Turísticos (ART), o Sebrae Rondônia vem atuando na qualificação da oferta local para tornar o destino mais competitivo no cenário amazônico.

Participaram da oficina representantes de instituições públicas, entidades do trade turístico, organizações empresariais e instituições de ensino, entre elas a Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (SETUR-RO), a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Porto Velho (SEMTEL), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), o Sebrae em Rondônia, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, a Universidade Federal de Rondônia (Unir), além de associações e lideranças do setor turístico.

Os resultados do diagnóstico devem orientar o acompanhamento da implementação das estratégias estaduais de promoção internacional. A expectativa é que, com planejamento e integração entre os diferentes atores do setor, Rondônia amplie sua presença no turismo internacional e fortaleça as oportunidades para pequenos negócios ligados à atividade.

