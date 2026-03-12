Empresa alerta sobre descarte irregular de lixo e anuncia medidas de fiscalização

Por Guajará Noticias

Publicada em 12/03/2026 às 15h05

A empresa DPZ, responsável pela destinação final de resíduos sólidos provenientes da coleta pública em Guajará-Mirim (RO), fez um alerta à população sobre o descarte irregular de lixo doméstico e resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais nas proximidades da entrada do depósito da empresa, localizado às margens da BR-425, em área particular destinada ao tratamento e armazenamento de resíduos conforme a legislação ambiental vigente.

De acordo com o empresário Paulo Zeed, proprietário da empresa, a prática tem ocorrido com frequência, principalmente fora do horário de funcionamento do local. Segundo ele, mesmo com a existência de portão de acesso e controle de entrada, algumas pessoas insistem em abandonar resíduos na parte externa do depósito, o que configura descarte irregular de lixo em local impróprio.

A administração do espaço informa que o acesso ao depósito ocorre somente em horário comercial, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h. Aos sábados e domingos o local permanece fechado, período destinado à manutenção operacional da área.

Diante da recorrência do problema, a empresa anunciou que irá instalar sistema de monitoramento por câmeras de segurança na entrada do depósito. As imagens captadas poderão ser utilizadas pelos órgãos municipais de fiscalização ambiental e urbana para identificação dos responsáveis pelo descarte irregular.

A prática de abandonar lixo em locais não autorizados é considerada infração ambiental e administrativa, podendo resultar em penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que estabelece sanções para condutas que causem poluição ou degradação ambiental. Dependendo da gravidade da infração, os responsáveis podem sofrer multas, sanções administrativas e até responsabilização penal.

Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) determina que o descarte de resíduos deve ocorrer exclusivamente em locais adequados e licenciados, cabendo tanto ao poder público quanto à sociedade o cumprimento das normas que visam à preservação ambiental e à saúde pública.

A direção da DPZ reforça o apelo para que moradores e empresários respeitem os horários de funcionamento do depósito e utilizem corretamente os serviços de coleta de lixo disponibilizados pelo município, evitando o descarte clandestino de resíduos.

Em caso de dúvidas ou para mais informações sobre o funcionamento do local, a empresa disponibiliza o telefone (69) 99948-2000 para atendimento à população.

A administração da empresa destaca que a colaboração da comunidade é fundamental para manter a cidade limpa, preservar o meio ambiente e garantir o correto funcionamento do sistema de destinação de resíduos no município.