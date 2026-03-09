Fúria na frente: será mesmo?; Flávio Bolsonaro em Rondônia; e Lula está feliz com Netto no PT

Por Sérgio Pires

TODOS VÃO FAZER COMO O SENADO E SE ACOVARDAR SOBRE AS ESTRANHAS RELAÇÕES DE MINISTROS DO STF COM VORCARO?

É inacreditável que o país assista e principalmente o Senado, de braços cruzados, o que está sendo divulgado sobre a relação estranhíssima entre ministros da nossa Suprema Corte com o banqueiro falido Daniel Vorcaro e sua banco quebrado, o Master, que causou prejuízos que podem alcançar até 42 bilhões de reais.

Mas não é só caso Master. A podridão que corre por baixo dos panos, entre algumas das maiores autoridades brasileiras, também precisa ser somada com a roubalheira dos aposentados, que envolve um líder preso, mas vários outros ainda soltos, mesmo com todas as denúncias, como o irmão do presidente Lula, Frei Chico e o filho, Fábio Luiz, o Lulinha, que estão sendo blindados ou pelos parlamentares da esquerda ou por ministros do STF.

Quando se vê o superhiperpoderoso ministro Alexandre de Moraes condenando uma mulher que pintou com batom uma estátua a mais de 14 anos de cadeia, por um pretenso e inventado golpe de Estado, ao mesmo tempo em que a esposa do ministro recebia um contrato de 129 milhões de reais, vê-se que os critérios morais estão longe de atingirem todos os brasileiros do mesmo jeito. Quanto mais poderoso, mais escudado.

O STF deve ser sempre a última esperança da Nação para a aplicação da verdadeira Justiça, para inocentar quem não praticou crimes e condenar os verdadeiros bandidos. Infelizmente, não é isso que está acontecendo no Brasil de hoje.

Não há prioridade com o povo brasileiro. Não há prioridade com nossa Constituição. Não há separação entre quem presta e quem não presta. Estamos à deriva, nas mãos de meia dúzia de poderosos que fazem suas próprias leis, se aliam a quem reza pela cartilha do poder, do dinheiro e da força. Mateus, Mateus, primeiros os meus! Essa é a verdade que está mandando no Brasil.

Até quando vamos continuar assistindo a tudo isso, sem qualquer reação? Já há apenas uma pequena fresta, uma tênue luz no final do túnel, com a performance de um dos ministros, apenas um, André Mendonça, que está fazendo o possível para repor a verdade e a verdadeira Justiça. Mas, sozinho, irá longe?

Porque, sem o apoio total dos brasileiros de bem, da população lutadora que batalha para sustentar esta gente toda, André Mendonça será apenas uma voz isolada, engolida por parte do sistema, aquela parte assemelhada às forças mafiosas. Oremos, pois!

SITUAÇÃO DO MOMENTO: NOVA PESQUISA COLOCA FÚRIA BEM À FRENTE DOS DEMAIS CONCORRENTES AO GOVERNO. SERÁ MESMO?

Uma pesquisa do Instituto Phoenix, registrada sob o número 02012/2026, no TRE, traz números surpreendentes entre os concorrentes ao Governo de Rondônia. Por ela, neste momento, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria estaria muito à frente na disputa, com 10 pontos percentuais a mais do que o outro nome fortíssimo, o do senador Marcos Rogério. Mais estranho ainda é o resultado da pesquisa quando ela coloca o senador Confúcio Moura, do MDB, que é candidato à reeleição e não ao Governo, à frente de Marcos Rogério, embora os dois tecnicamente empatados.

É a primeira pesquisa, dentre várias feitas até agora, em que Fúria aparece tão à frente. Na verdade, em várias outras verificações da intenção de votos do rondoniense, era Marcos Rogério ou Fernando Máximo (outro que não vai disputar o Governo, mas sim o Senado) quem estavam na frente com Fúria geralmente em terceiro, com alguns pontos a menos. Tais pesquisas, contudo, eram feitas antes do período em que elas são obrigadas a serem registradas na Justiça Eleitoral.

A sondagem, realizada no final de fevereiro, entrevistou 1.201 pessoas no Estado e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais a menos ou a mais. Na quarta posição vem Hildon Chaves, com 10,4 por cento. Depois, Sérgio Gonçalves, o vice-governador, com 7,4 por cento e o esquerdista Samuel Costa com 6,9. O Delegado Flori aparece com 4,5 por cento; o néo petista Expedito Neto com 3,4. O Delegado Camargo, que recém havia lançado seu nome, surge com 2,5 por cento.

Há ainda um longe caminho a trilhar até a eleição. A pesquisa dá um tom do momento, mas ainda muito longe de clarear sobre uma previsão de resultado final. Aliás, a campanha quente está longe de começar. Mas, é claro, o grupo que apoia Fúria está comemorando. Sempre é bom estar na frente, seja qual for o tipo de pesquisa...

ROCHA ENVIA TEXTO E REPETE A FÁBIO CAMILO: “EU DISSE QUE NÃO SEREI CANDIDATO E NÃO SEREI”!

“O que alguns de má índole estão tentando fazer é confundir o povo de bem. Chegaram ao ponto de tentar colocar a minha esposa contra mim, mas ela me telefonou, relatou o que está acontecendo e disse que está bem, que concorda comigo e que está pronta para enfrentar os ataques desses idiotas. Esses indivíduos que geram fofocas são apenas fracos tentando desorientar a população.”

“Eu disse que não serei candidato, e não serei! A única possibilidade seria um milagre. Quanto à sua pergunta sobre o vice, ele pode ser candidato ao que quiser; é um direito dele, assim como eu tenho o direito de não concorrer e dar oportunidade a outro nome que eu apoiar e que eu acredite ter honra”.

“Às vezes, observo esses movimentos e penso: 'O que aconteceu na vida dessa pessoa para ela se desviar tanto do caminho do bem?'. Mas sigamos em frente; tudo dará certo para as pessoas de bem no final. E quando digo 'no final', não me refiro a quem ganha ou perde a eleição, pois conquistar um cargo pode ser um castigo para um mau-caráter, não é? Tudo se resume a condutas e à escolha entre fazer o que é certo ou errado.

“Veja quantos criam falsas narrativas para prejudicar boas reputações. Veja quantos criam personagens... parecem marionetes. Eu não sou assim, mas respeito até essas pessoas, pois sei que ainda estão em processo de aprendizagem na vida”.

As afirmações entre aspas fazem parte de um texto que o governador Marcos Rocha autorizou publicar, de uma conversa dele com o conhecido jornalista e homem de TV Fábio Camilo. Ao que parece, com isso, encerra a possibilidade de Rocha sair do governo para ser candidato. Fica onde está até 4 de janeiro de 2027.

FLÁVIO BOLSONARO VEM A JI-PARANÁ, PARA OFICIALIZAR PRÉ-CANDIDATURA DE MARCOS ROGÉRIO AO GOVERNO

Vai ser dada a largada! No próximo sábado, com a presença do presidenciável Flávio Bolsonaro, num grande encontro político, será lançada a pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia. O evento está agendado para o Espaço Vera Cruz, em Ji-Paraná. Entre as presenças confirmadas, está a do também senador Jaime Bagattoli e do deputado federal Fernando Máximo, que deve migrar para o PL, para concorrer ao Senado.

Será a segunda tentativa de Marcos Rogério de chegar ao Governo do seu Estado. Há, contudo, uma diferença importante: na outra vez, quando foi derrotado por Marcos Rocha, o atual governante, Rogério permaneceu como senador, por ter mais quatro anos de mandato. Agora, caso não vença a eleição, ficará sem mandato, embora, se Flávio Bolsonaro vencer a Presidência, certamente ele terá importante espaço no futuro governo.

Em 2022, no segundo turno da disputa pelo comando do Palácio Rio Madeira/CPA, Marcos Rogério perdeu a eleição para Rocha por apenas 15.621 votos. O governador eleito teve 330.656 votos, enquanto o atual senador do PL conquistou 315.035. A diferença foi de pouco mais de 1,5 por cento do total dos votos.

No evento de Ji-Paraná, dia 14, Marcos Rogério também vai comandar a assinatura de ficha, com adesão ao PL, de várias lideranças de diferentes municípios rondonienses. Será a primeira visita de Flávio Bolsonaro a Rondônia, agora já como candidato à Presidência da República.

EXPEDITO REAPARECE, AO LADO DE EDINHO SILVA E OUVE QUE LULA ESTÁ FELIZ COM SEU INGRESSO NO PT

Enfim, o ex-deputado e secretário geral do Ministério da Pesca, Expedito Netto, deu o pontapé inicial na sua campanha pelo governo de Rondônia pelo PT. Sumido há várias semanas, desde que anunciou sua mudança para o partido de Lula, Netto reapareceu ao lado do presidente nacional petista, Edinho Silva, com quem trocou elogios. Atrás, no vídeo, a bandeira do PT. No ombro de Netto, a bandeira verde e amarela do Brasil.

Num vídeo posto nas redes sociais, Edinho comemorou o ingresso do jovem político rondoniense e afirmou que o presidente Lula acompanhou muito de perto a chegada de Netto ao PT. “O Presidente ficou muito feliz com a chegada de Expedito Netto ao nosso partido”, disse o presidente nacional.

Já falando como candidato, Netto afirmou, no vídeo, que “pretendo trabalhar para transformar Rondônia”. Defendeu, ainda, a ampliação do crescimento econômico do Estado”. O candidato petista também elogiou o presidente Lula, afirmando que o Brasil tem uma retomada da sua economia, com recordes nas Bolsas de Valores; com redução do desemprego e políticas públicas de sucesso.

No encontro rápido, pelo vídeo, com o presidente Edinho Silva, o ex-presidente regional do PSD não abordou questões polêmicas que interessam a Rondônia, como os ataques e incêndios a pequenas propriedades rurais e nem abordou temas como o roubo do INSS e o escândalo do Banco Master. Netto preferiu destacar os aspectos positivos do governo de quem, agora, ele é o principal representante em Rondônia...

Expedito Netto ainda não escolheu o nome do vice para sua chapa, mas começa a percorrer o Estado em nome do PT e do atual governo. Num Estado onde 74 por cento do eleitorado é antipetista, o desafio de Netto será imenso. Veremos até onde ele pode ir...

MDB NACIONAL RACHADO: MAIORIA DOS DIRETÓRIOS NÃO QUER SABER DE ALIANÇA COM LULA. RONDÔNIA QUER!

Independentes. Sozinhos. Aliados a outros partidos. Menos com o PT. Esta foi a decisão da grande maioria dos diretórios estaduais do MDB, que assinaram documento anunciando que não aceitam mais a aliança do partido com o governo Lula e que não irão apoiá-lo na eleição deste ano. Um dos dez Estados que não participaram da decisão da ampla maioria, foi o Diretório emedebista de Rondônia. Comandado pelo senador Confúcio Moura, aliado de primeira hora de Lula, o partido rondoniense marchará sob a liderança do presidente petista.

Entre os dirigentes do MDB de 17 estados, estão alguns dos maiores Estados brasileiros, todos do centro, do sul e do norte do país, estão presidentes de Estados com os maiores eleitorados brasileiros. Entre eles, assinaram o documento anunciando estarem caindo fora da aliança com o petismo: Rodrigo Arenas, de São Paulo; Washington Reis, do Rio de Janeiro; Sérgio Souza, do Paraná; Vilmar Zanin, do Rio Grande do Sul. Da região norte, assinaram, entre outros, Romero Jucá, de Roraima; Vagner Sales, do Acre e Alexandre Guimarães, do Tocantins.

“Defendemos a independência dos diretórios e do partido de modo geral na eleição presidencial, focando nossas ações prioritariamente nos processos eleitorais regionais e nas composições para as Casas Legislativas” diz um trecho do documento entregue ao presidente nacional do partido, Baleia Rossi.

Em Rondônia, lideranças como Lúcio Mosquini e Amir Lando, entre outros, ou deixaram ou estão deixando o partido, também contra uma aliança com Lula.

JUSTIÇA FEDERAL AUTORIZA OBRA NO TRECHO DO MEIO DA BR 319. ATÉ QUANDO A DECISÃO VAI VALER?

São autoridades pífias, que não mandam nada e quando mandam são contra os interesses da população. Ainda mais no Ministério do Meio Ambiente, no Ibama e em parcela importante do Mistério Público federal e do Judiciário, sempre ávidos em atenderem os interesses das ONGs internacionais na Amazônia. Em outras circunstâncias, se comemoraria decisão da Justiça Federal, que não aceitou mais uma entre dezenas de ações contra obras na BR 319 e decidiu que o famigerado Trecho do Meio pode sim, ser asfaltado novamente.

Comemorar o que, se em pouco tempo mais uma chuva de ações pode chegar ao Judiciário, mudando pela enésima vez decisões que autorizam o reasfaltamento dos 450 quilômetros do trecho horroroso da BR, que liga Porto Velho a Manaus? Na sua decisão, o Desembargador lembrou que já foram gastos mais de 260 milhões de reais em projetos de proteção ambiental. Nada desta fortuna foi aplicada na melhoria da Rodovia, que continua um verdadeiro inferno, principalmente nestes tempos de inverno amazônico.

A decisão proferida pelo desembargador João Carlos Mayer, relator do caso, reconheceu a validade da licença ambiental para a pavimentação de um trecho da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A disputa começou com uma ação civil pública movida pelo Laboratório do Observatório do Clima. Claro que em nome das famigeradas ONGs. A entidade questionou a legalidade da Licença Prévia emitida pelo Ibama, e pediu a anulação do documento que permite o avanço do processo de pavimentação e recuperação do trecho entre os quilômetros 250 e 656 da rodovia, o Trecho do Meio.

Em poucos dias, haverá um pacote de ações de ONGs e suas representantes no Brasil, exigindo novo processo, até que nova decisão proibindo a obra seja proferida. É isso que vem acontecendo há pelo menos nos últimos 20 anos.

SÓ 24 REAIS EM CADA 100 PAGOS SÃO PARA QUITAR O VALOR DA ENERGIA QUE CONSUMIDA. TODO O RESTO SÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

Você sabia que apenas 24 reais em cada 100 reais que você paga da sua energia elétrica, representam o que realmente seu imóvel consumiu? Que os outros 76 por cento são de impostos, tarifas, serviços e outros penduricalhos, que fazem com que o setor elétrico seja sustentado com o dinheiro que você tanto suou para conseguir? É isso mesmo. Vivemos num país onde se paga imposto sobre a renda; imposto sobre as compras; imposto sobre a água e a energia. Ao menos por enquanto, não pagamos sobre o ar que respiramos.

As informações são oficiais, fornecidas pela Energisa. A empresa detalha que, em uma conta de 100 reais pagos pelo consumidor, a divisão é a seguinte: 35 reais são impostos e encargos definidos pelo governo federal; 32 reais vão para as geradoras de energia (usinas); 9 reais são destinados às transmissoras, responsáveis por levar a energia até as cidades. Apenas 24 reais ficam com a Energisa, que realiza a distribuição até os imóveis, faz a manutenção da rede e presta o atendimento ao cliente.

A Energisa lembra que quem define as taxas cobradas, os reajustes tarifários, a período de mudança de bandeira tarifária é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que também é responsável pelas regras e fiscalização do setor elétrico no Brasil. A distribuidora em Rondônia também dá várias dicas para economizar energia e tentar diminuir ainda mais sua conta.

Para saber mais ou em caso de dúvidas ou ainda, para mais informações sobre a conta de energia, os consumidores podem procurar os canais oficiais da Energisa: Aplicativo Energisa ON (disponível para Android e IOS); Central de Atendimento (24h): 0800 647 0120; WhatsApp (Gisa): (69) 99358-9673; Site: www.energisa.com.br.

DEFESA DO PRODUTOR RURAL: ASSEMBLEIA DERRUBA VETO À RECONSTITUIÇÃO DE LEITE EM PÓ IMPORTADO

A Assembleia Legislativa de Rondônia manteve a proibição à reconstituição de leite em pó importado na indústria estadual ao derrubar o Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.197/2025, de autoria dos deputados Alex Redano, Cláudia de Jesus, Ismael Crispin e Jean Mendonça.

A proposta proíbe, no Estado, a reconstituição de leite em pó e outros derivados de origem importada quando destinados à industrialização para consumo alimentar. O projeto, apresentado originalmente pelo deputado Ismael Crispin, tem como foco proteger a cadeia produtiva do leite, garantir equilíbrio de mercado e evitar concorrência desleal com produtos importados reidratados na indústria local.

Durante a discussão em plenário, Crispin reforçou que a matéria trata de competência concorrente, relacionada à proteção do consumidor e à organização da atividade industrial, e não à proibição da venda de produtos importados.

O veto havia sido encaminhado pelo Poder Executivo, sob argumento de inconstitucionalidade. No entanto, a maioria dos parlamentares entendeu que a proposta está alinhada à defesa do setor produtivo e à proteção da economia regional.

“Estamos tratando da organização do processo industrial. Não se trata de proibir comercialização. O que estamos fazendo é regulamentar a reidratação e o recondicionamento na indústria. Outros Estados já adotaram essa medida para proteger sua cadeia produtiva”, comentou.

Crispin destaca que com a decisão, a Assembleia Legislativa de Rondônia sinaliza de forma clara ao setor produtivo que a cadeia do leite é prioridade e que o Estado está atento à defesa de quem produz, gera emprego e movimenta a economia.

PERGUNTINHA

Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Romeu Zema, Michelle Bolsonaro, Aldo Rebelo: se a eleição para Presidente fosse hoje, em qual destes nomes, se estivessem disputando, você votaria?