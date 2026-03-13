Maternidade Mãe Esperança celebra 20 anos

Por Taiana Mendonça

Publicada em 13/03/2026 às 11h22

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza no próximo sábado (14), às 19h, a solenidade em comemoração aos 20 anos da Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME), em um espaço de eventos em Porto Velho. O evento reunirá autoridades, profissionais de saúde e convidados para celebrar duas décadas de serviços prestados à saúde materno-infantil da capital.

Inaugurada em 2006, a Maternidade Mãe Esperança consolidou-se como a maior maternidade de risco habitual de Rondônia, contando atualmente com cerca de 360 servidores e média de 150 partos realizados por mês.

A unidade oferece atendimento de urgência para gestantes e puérperas, assistência ao parto e ao recém-nascido, exames laboratoriais e de ultrassonografia, além de serviços como inserção de DIU pós-parto e pós-aborto, vacinação e exames de triagem neonatal, como teste do pezinho, olhinho, orelhinha e coraçãozinho.

A maternidade também é referência em atendimento a vítimas de violência sexual e na realização de procedimentos de aborto legal previstos em lei, além de realizar cirurgias eletivas de vasectomia encaminhadas pelo ambulatório de planejamento reprodutivo do município.

Reconhecimento e qualificação profissional

Maternidade conta com cerca de 360 servidores e média de 150 partos realizados por mês

Entre os reconhecimentos recebidos ao longo de sua trajetória está o título Hospital Amigo da Criança (IHAC), conquistado em 2010 e renovado posteriormente, certificação que reconhece instituições comprometidas com a humanização do parto e o incentivo ao aleitamento materno.

A maternidade também recebeu, em 2019, o prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher, concedido pela Câmara dos Deputados a instituições que se destacam na promoção da saúde da mulher.

Outro marco importante é o Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, iniciado em 2012, que contribui para a formação de especialistas na região e fortalece a assistência prestada à população. Atualmente, o programa oferece quatro vagas por ano e já formou diversas turmas de profissionais.

Compromisso com atendimento humanizado

Para a diretora da maternidade, Dra. Maria da Conceição Ribeiro Simões, a celebração representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de duas décadas por profissionais de diversas áreas da saúde.“São 20 anos de dedicação de uma equipe comprometida em oferecer um atendimento humanizado e de qualidade às mulheres e aos recém-nascidos. Celebrar essa história é também reconhecer o esforço de todos os profissionais que contribuíram para que a maternidade se tornasse referência no cuidado materno-infantil”, destacou.

Jaime Gazola ressaltou a importância da unidade para a rede pública do município

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressaltou a importância da unidade para a rede pública do município.“A Maternidade Mãe Esperança desempenha um papel fundamental na assistência materno-infantil de Porto Velho. Ao longo desses 20 anos, a unidade tem garantido atendimento qualificado e humanizado às mulheres, fortalecendo a rede municipal de saúde e contribuindo para o cuidado com mães e bebês”, afirmou.

Homenagens

Durante a solenidade, profissionais que participaram da implantação da maternidade em 2006 e contribuíram para a consolidação da unidade ao longo dos anos serão homenageados.

A celebração marca não apenas a trajetória da instituição, mas também o compromisso da gestão municipal com a ampliação e qualificação da assistência à saúde da mulher e do recém-nascido em Porto Velho.