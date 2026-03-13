Deputado Cássio Gois destina R$ 5 milhões para o novo Hospital Municipal de Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 13/03/2026 às 11h51

A cidade de Cacoal viveu, nesta quinta-feira (12), um dos momentos mais marcantes de sua história na área da saúde pública. Foi inaugurado o novo Hospital Municipal, localizado na Avenida Cuiabá, no antigo prédio da Facimed, um espaço totalmente revitalizado que agora se transforma em símbolo de cuidado, dignidade e esperança para a população.



A solenidade reuniu autoridades, profissionais da saúde, servidores e moradores, que celebraram com emoção a entrega de uma obra aguardada há anos. O hospital nasce com a missão de ampliar e fortalecer o atendimento à população, oferecendo uma estrutura moderna, equipada e preparada para atender à crescente demanda da rede municipal de saúde.



No passado, a antiga Unidade Mista marcou uma fase difícil para o município. Durante muitos anos, o local foi lembrado por desafios estruturais, limitações no atendimento e preocupações constantes da população. Com o fechamento da unidade, permaneceu também o desejo coletivo de um novo hospital à altura das necessidades da cidade.



Hoje, esse sonho se torna realidade na gestão do prefeito Adailton Furia e do vice-prefeito Tonny Pablo, em uma importante parceria com o deputado estadual Cássio Gois, que destinou R$ 5 milhões em investimentos para a estrutura da unidade.



O novo hospital foi planejado para oferecer um atendimento amplo e eficiente. A unidade terá capacidade para atender até 800 pessoas por dia, com cerca de 70 atendimentos por hora, contribuindo diretamente para a redução de filas e para a melhoria no fluxo de pacientes.



A estrutura conta com aproximadamente 50 leitos de internação, além de leitos isolados, e poltronas que se transformam em camas para os acompanhantes, garantindo mais conforto e acolhimento às famílias durante o período de tratamento dos pacientes.



Outro avanço importante é a implantação de dois centros cirúrgicos, além de uma sala destinada a pequenas cirurgias. No local estão previstos procedimentos como cirurgias de hérnia, vesícula, vasectomia, cirurgias pediátricas e correção de hérnia infantil, além de procedimentos por vídeo, por meio da moderna tecnologia de videolaparoscopia.



O hospital também possui uma sala de imagem equipada, preparada para auxiliar no diagnóstico e acompanhamento médico, com aparelhos de ultrassom e raio-X, além da sala vermelha, destinada ao atendimento de casos graves ou que necessitam de estabilização imediata.



Durante a inauguração, o prefeito Adailton Furia destacou a importância da obra para o município e fez um agradecimento especial ao deputado Cássio Gois, que contribuiu diretamente para a implantação da unidade.



“Esse hospital representa um avanço significativo para a saúde pública de Cacoal. É um espaço pensado para cuidar das pessoas com mais qualidade, estrutura e dignidade. Quero também fazer um agradecimento especial ao deputado Cássio Gois, que não mediu esforços para ajudar na implantação desse hospital e destinou recursos importantes para que esse sonho se tornasse realidade”, afirmou o prefeito.



O deputado Cássio Gois também destacou a emoção de poder contribuir com um projeto tão importante para o município.



“É uma grande emoção poder fazer parte deste momento histórico para Cacoal. Destinamos R$ 5 milhões para ajudar a estruturar esse hospital, que vai levar mais dignidade à população. Os cacoalenses já enfrentaram muitas dificuldades na área da saúde, e hoje estamos dando um passo importante para mudar essa realidade. Agradeço ao prefeito Adailton Furia, pela confiança no meu trabalho e por me dar a oportunidade de contribuir com uma obra que entra para a história da cidade”, destacou o parlamentar.



A inauguração foi marcada por emoção, aplausos e pelo sentimento de conquista coletiva. Para muitos moradores, o novo Hospital Municipal representa não apenas uma obra pública, mas um novo tempo para a saúde de Cacoal — um lugar onde a esperança volta a ter endereço e onde vidas continuarão sendo cuidadas todos os dias