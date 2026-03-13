MPRO prestigia sessão solene do TRE-RO em homenagem ao Tribunal de Justiça de Rondônia

Por MP-RO

Publicada em 13/03/2026 às 11h40

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), representado pelo Ouvidor-Geral, Procurador de Justiça Carlos Grott, prestigiou a solenidade do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) que concedeu honraria ao Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), na tarde da quinta-feira (12/3), em Porto Velho. Estiveram presentes no evento autoridades civis e militares.

A cerimônia foi conduzida pelo Presidente do TRE-RO, Desembargador Raduan Miguel, e a homenagem recebida pelo Presidente do TJRO, Desembargador Alexandre Miguel, em reconhecimento à atuação do Tribunal de Justiça de Rondônia como importante parceiro institucional do Tribunal Regional Eleitoral na promoção da cidadania e no fortalecimento da democracia no Estado, além da significativa contribuição para a realização de eleições seguras, transparentes e legítimas.

Em sua fala, o Ouvidor-Geral do MPRO destacou a relevância do TJRO para a consolidação do Estado Democrático de Direito em Rondônia. Ele ressaltou que o Judiciário rondoniense tem sido um verdadeiro guardião da cidadania, assegurando estabilidade, equilíbrio e segurança jurídica em uma região marcada pela diversidade cultural e pelo rápido processo de desenvolvimento.

O Procurador de Justiça enfatizou a seriedade e a independência que caracterizam a atuação dos magistrados e servidores do TJRO. Segundo ele, o trabalho diário desses profissionais vai além da aplicação da lei, pois envolve também a pacificação social e o fortalecimento da confiança da população nas instituições. “Julgar é promover equilíbrio e dignidade, e o Tribunal de Justiça de Rondônia tem cumprido essa missão com dedicação e responsabilidade”, afirmou.

O representante do MP também destacou os esforços contínuos do Tribunal de Justiça em modernizar seus serviços e aproximar a justiça dos cidadãos. Iniciativas voltadas à inovação tecnológica, à conciliação e à humanização do atendimento foram lembradas como exemplos da preocupação da instituição em tornar o acesso ao Judiciário mais ágil, transparente e eficiente. Para o Ouvidor-Geral, essas medidas demonstram que o Tribunal está preparado para enfrentar os desafios do futuro sem perder de vista as necessidades do presente.

Ao encerrar sua fala, o Procurador de Justiça reforçou que homenagear o TJRO é reconhecer o trabalho incansável de magistrados, servidores e colaboradores que sustentam a confiança da sociedade na prevalência da justiça. “Que o Tribunal de Justiça de Rondônia continue sendo, para as gerações presentes e futuras, um símbolo de equilíbrio, legalidade e esperança”, concluiu Carlos Grott, em tom de gratidão e respeito à instituição.