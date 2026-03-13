Governo de Rondônia amplia políticas sobre drogas com projeto de saúde bucal nas comunidades terapêuticas

Por Eleni Caetano

Publicada em 13/03/2026 às 11h55

A saúde bucal também é um componente essencial no cuidado integral das pessoas em processo de recuperação da dependência química. Pensando nisso, o Projeto “Sorriso que Transforma – Programa Estadual de Saúde Bucal nas Comunidades Terapêuticas” foi apresentado na quinta-feira (12), durante reunião ordinária do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod), destacando a importância do acesso à odontologia como parte do processo de dignidade, bem-estar e reconstrução de vidas.

A iniciativa será desenvolvida por meio de uma parceria entre o governo de Rondônia, através do Conepod, e uma instituição de ensino superior particular. O projeto levará atendimento odontológico e ações educativas de saúde bucal às comunidades terapêuticas, com início previsto em Porto Velho, ampliando o cuidado com pessoas que estão em processo de recuperação da dependência química.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em ações que fortalecem a saúde, a dignidade e a recuperação das pessoas é fundamental para construir uma sociedade mais humana, solidária e com mais oportunidades para todos.

Durante a reunião, o presidente do Conepod, David Inácio, ressaltou que a proposta fortalece as políticas públicas voltadas à recuperação e à reinserção social. “Cuidar da saúde bucal também significa devolver autoestima, melhorar a qualidade de vida e contribuir para que essas pessoas tenham novas oportunidades de reconstruir suas histórias.”

A apresentação do projeto foi realizada pela cirurgiã-dentista Yonara Caetano e pela coordenadora do curso de odontologia de uma instituição de ensino superior particular, Carina Muniz, que detalharam aos conselheiros como será o funcionamento das ações. O programa contará com a participação de acadêmicos de odontologia, que atuarão em atividades de prevenção, educação em saúde e atendimentos clínicos supervisionados.

O projeto também reforça o papel das instituições de ensino na formação de profissionais comprometidos com a responsabilidade social. Ao mesmo tempo em que proporciona aprendizado prático aos estudantes, a iniciativa amplia o acesso à saúde bucal para pessoas que muitas vezes não conseguem chegar aos serviços tradicionais de atendimento. O Projeto “Sorriso que Transforma, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros do Conepod.