Porto Velho: Campanha incentiva respeito à pessoa idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 13/03/2026 às 12h02

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), em parceria com a Associação de Assistência à Cultura na Amazônia Moacyr Grechi e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Porto Velho, está desenvolvendo uma campanha de valorização e respeito à pessoa idosa no município. A iniciativa propõe a realização de ciclos de palestras educativas voltadas a estudantes e jovens, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o envelhecimento e promover uma visão mais humanizada da pessoa idosa.

A campanha começou na última esta quinta-feira (12), no Instituto de Educação Estadual Carmela Dutra, para alunos da 3ª série do ensino médio. A metodologia utilizada é exposição do tema seguido de debate. A expositora foi a psicóloga Elizabeth Hurtado juntamente com o psicólogo Deusdedi Rodrigues e o técnico do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), Jaime Alencar. A campanha foi idealizada e é coordenada pelo assistente social do Centro de Convivência do Idoso (CCI), Sebastião Leitão “Sabiá”. Youssef Cavalcante, professor do Instituto de Ensino Carmela Dutra, deu todo apoio para a realização do evento.

A proposta da campanha é estimular a reflexão sobre o papel social das pessoas com 60 anos ou mais, destacando sua contribuição para a sociedade e a importância de combater preconceitos relacionados à idade.

“Entre os principais objetivos do projeto estão a promoção da realização social das pessoas idosas por meio da informação, a sensibilização da juventude sobre os direitos e a realidade desse público e o enfrentamento ao idadismo, também conhecido como etarismo, que se manifesta na discriminação e nos estereótipos baseados na idade”, explicou o assistente social, Sebastião Leitão “Sabiá”, idealizador e coordenador da campanha.

Durante as atividades, são abordadas questões que estimulam o diálogo entre gerações, como a forma como os idosos são percebidos pelas novas gerações e o tradicional contraste entre o “novo” e o “velho” presente na sociedade. As palestras também buscam provocar reflexões sobre o envelhecimento no século XXI e sobre como ainda persiste a ideia equivocada de que pessoas idosas seriam improdutivas ou distantes da realidade dos jovens.

A campanha pretende fortalecer a empatia e a valorização da pessoa idosa por meio de relatos de experiências, dinâmicas interativas e uso de tecnologia, incentivando a troca de conhecimentos entre gerações. A iniciativa reforça a importância do envelhecimento ativo e destaca que a experiência acumulada ao longo da vida representa um patrimônio social relevante.

“Com a campanha, as instituições envolvidas buscam fortalecer a cultura de respeito e reconhecimento da pessoa idosa, incentivando uma convivência mais solidária entre gerações e contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva”, observou a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.