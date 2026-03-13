Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 12h00

A aquisição de um trator agrícola e de novos implementos para a Associação de Produtores Rurais Nova Esperança (ASPRUNOVE), localizada no município de Parecis, será viabilizada por meio de um investimento de R$ 405 mil destinado pelo deputado estadual Jean Mendonça.

Segundo o parlamentar, o recurso foi direcionado após solicitação apresentada pelo vereador Alesson Amaral, em conjunto com o líder comunitário conhecido como Marcão da Melancia. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as atividades produtivas desenvolvidas pelos agricultores ligados à associação.

De acordo com Jean Mendonça, a chegada de novos equipamentos representa avanço nas condições de trabalho no campo, permitindo aumento da produtividade e melhorias na rotina das famílias que dependem da agricultura para garantir renda.

O parlamentar afirmou que a destinação do investimento integra o conjunto de ações voltadas ao apoio ao setor rural no município. “Equipamento novo é sinônimo de mais produção e qualidade de vida para as famílias de agricultores”, declarou.