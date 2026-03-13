Pagamento de ressarcimentos reforça valorização de voluntários

Por Meiry Santos

Publicada em 13/03/2026 às 11h59

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) efetuou, na última quinta-feira (12), o pagamento dos ressarcimentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro aos voluntários que atuam nos programas da rede municipal de ensino. O repasse foi realizado conforme compromisso assumido pela secretaria, antecipando inclusive a previsão do calendário publicado, que indicava o pagamento para o dia 27.

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Segundo o secretário da Semed, Giordani Lima, os voluntários desempenham um papel fundamental no funcionamento das unidades escolares, contribuindo diretamente para o atendimento aos estudantes, especialmente nas ações de inclusão, apoio pedagógico e manutenção dos espaços escolares. "O trabalho desses profissionais fortalece a rede municipal de ensino e auxilia na garantia de um ambiente mais acolhedor e eficiente para alunos e educadores", destacou.

De acordo com a Semed, até o momento não houve registro de ocorrências de não recebimento dos valores. Caso algum voluntário ainda não visualize o ressarcimento em sua conta, a orientação é que procure a secretaria, pois pode ter ocorrido alguma falha pontual no processo de depósito.

Para Giordani Lima, os voluntários desempenham um papel fundamental no funcionamento das unidades escolares

A Secretaria Municipal de Educação publicou, no dia 02 de março, a Portaria nº 117/2026/SEMED/ASTEC, que aprovou o Calendário de Ressarcimento dos Programas de Voluntariado regidos pelos Editais nº 01/2025/SEMED — “Unidos Pela Educação Inclusiva” — e nº 02/2025/SEMED — “Unidos Pela Educação”, referentes ao exercício de 2026. A medida busca garantir mais organização, transparência e previsibilidade aos voluntários que atuam nas unidades da rede municipal.

O ressarcimento é realizado por dia efetivamente trabalhado, mediante comprovação das atividades desenvolvidas, conforme previsto nos editais e normativas vigentes. A Semed esclarece ainda que o programa de voluntariado teve sua continuidade aprovada por até 12 meses, ate que o município conclua os trâmites de uma nova modalidade de contratação voltada às funções atualmente desempenhadas nas escolas. Justamente em razão desses procedimentos administrativos para assegurar a continuidade do programa, os pagamentos ainda não haviam sido realizados anteriormente.

"Com a regularização dos ressarcimentos e a manutenção do programa, o município reafirma seu compromisso com os profissionais que contribuem diariamente com a educação municipal e com o bom funcionamento da rede de ensino, reconhecendo a importância do trabalho desenvolvido por cada voluntário nas escolas de Porto Velho", pontuou Giordani.