Rondônia viabiliza produção de suínos com foco em mercado e exportação

Por Wania Ressutti

Publicada em 13/03/2026 às 11h16

A agenda de uma visita técnica a uma indústria frigorífica de Brasiléia (AC), realizada no dia 9 de março, reuniu produtores, lideranças institucionais e representantes do setor público e financeiro, abrindo novas perspectivas para a consolidação da cadeia produtiva de suínos em Rondônia e avaliação de oportunidades de produção e integração com a indústria acreana.

O evento foi coordenado pela presidência da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Rondônia (Emater-RO), juntamente com a superintendência do Ministério da Agricultura (Mapa).

Durante a visita, o representante da agroindústria, Luiz Fernando apresentou a estrutura da empresa, incluindo a fábrica de ração e a matrizeira de suínos. A empresa acreana possui certificação do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e, atualmente exporta cortes e embutidos suínos para cinco países, entre eles a China, com perspectivas de ampliar os mercados para Japão e Chile, que já estão em processo de auditoria.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem grande potencial para ampliar sua produção agropecuária e expandir as cadeias produtivas. “Iniciativas como essa mostram que, com organização, parceria e apoio técnico, podemos gerar mais oportunidades de renda para os produtores e fortalecer a economia do estado”, pontuou.

Segundo Luiz Fernando, a agroindústria possui cerca de duas mil matrizes, fornecendo leitões para produtores acreanos realizarem a fase de terminação, etapa final da criação antes do abate. A indústria também conta com uma fábrica de ração que produz cerca de 90% dos insumos utilizados, incluindo milho, soja e farinha de carne e, atualmente realiza o abate de 360 suínos por dia, provenientes do Acre e mais 100 animais vindos do Mato Grosso, totalizando cerca de 460 animais/dia. No entanto, a capacidade instalada é de 600 animais por turno, com a meta de iniciar dois turnos e alcançar 1.200 abates diários.

O frigorífico acreano tem capacidade para abater 1.200 animais/dia em dois turnos e poderá receber animais de Rondônia

INCENTIVO À CADEIA PRODUTIVA DE SUÍNOS

De acordo com o presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio, a visita possibilitou avaliar a possibilidade de Rondônia integrar essa cadeia produtiva, principalmente na região da Ponta do Abunã, devido a proximidade logística com Brasiléia, o que pode reduzir custos de transporte. “Incentivar a cadeia produtiva de suínos em Rondônia e explorar o potencial do estado nesse tipo de indústria, principalmente na produção de ração. Nova Mamoré, por exemplo, já possui produção de milho e soja, o que fortalece a viabilidade do projeto”, destacou.

A proposta prevê que produtores invistam na estrutura das granjas, com apoio técnico da Emater-RO, que também está destinando um profissional para coordenar a iniciativa na região de Ponta do Abunã, acompanhando produtores interessados em aderir ao projeto e, que tenham acesso às linhas de crédito mais acessíveis. Ainda, segundo Luiz Cláudio, já existe perspectiva de financiamento pelo Banco da Amazônia (Basa), o que pode viabilizar a implantação da atividade.

Outro ponto observado durante a visita foi o retorno econômico da atividade que, segundo informações apresentadas pela indústria, os produtores acreanos obtêm, atualmente, retorno líquido médio de cerca de R$ 100 por animal, o que representa uma margem atrativa.

Para ampliar a competitividade do projeto, Luiz Cláudio também defende a redução da alíquota para comercialização de suínos vivos entre Rondônia e Acre, que hoje gira em torno de 12%. “Vamos apresentar ao governo do estado, por meio da Secretaria de Finanças (Sefin), uma redução para 3% a 4%, semelhante ao modelo adotado pelo estado do Mato Grosso”

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA

O Ministério da Agricultura também deverá ter papel estratégico na iniciativa e segundo Luiz Cláudio, a participação do superintendente do Mapa, Ênio Milani é fundamental para apoiar o projeto industrial e futuros processos de certificação. O Ministério será um parceiro importante na análise da planta industrial e na certificação do SIF internacional, o que poderá colocar Rondônia futuramente entre os exportadores de carne suína”, ressaltou.

Além da região da Ponta do Abunã, o Cone Sul de Rondônia também desponta como área promissora, por contar com produtores que já possuem tradição na criação de suínos e produção de grãos e têm interesse em investir mais nesse segmento. A estratégia inicial prevê a produção de leitões e, posteriormente a fase de terminação, atendendo inicialmente a demanda da indústria acreana.

A Emater-RO tem interesse em incentivar a cadeia produtiva no estado

No médio prazo, o projeto poderá viabilizar a instalação de uma indústria frigorífica em Rondônia, com abate e processamento no próprio estado.

Ainda, o presidente da Emater a visão, alinhada com o governador do estado, Marcos Rocha, é incentivar produtores e investidores interessados, inclusive por meio de parcerias público-privadas, para consolidar a cadeia produtiva de suínos em Rondônia e ampliar as oportunidades de renda para produtores rurais, especialmente da agricultura familiar.

Também participaram da visita os produtores rurais do Cone Sul rondoniense Jair Gollo, Eloir Moretti e Volmir Paludo, além do técnico da Emater-RO Luiz Alberto Beghelli de Freitas, responsável pelo projeto de suinocultura na autarquia estadual.

Representando o setor financeiro e institucional estiveram presentes Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração de uma instituição bancária; Vilmar Saúgo, diretor executivo de uma cooperativa e o prefeito de Cerejeiras, Sinézio José.