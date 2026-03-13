Filho de Ozzy Osbourne batiza filha recém-nascida em homenagem ao pai

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 11h22

O apresentador Jack Osbourne, filho do ícone do heavy metal Ozzy Osbourne, revelou nas redes sociais o nome de sua filha recém-nascida, escolhida como uma forma de homenagem ao pai, que morreu em julho de 2025. A bebê foi chamada de Ozzy Matilda Osbourne.

O anúncio foi feito em um vídeo publicado por Jack e sua esposa, Aree Gearhart, nas redes sociais. Na gravação, o casal apresentou a criança ao público com a frase: “Apresentando Ozzy Matilda Osbourne”.

A menina nasceu no dia 5 de março e é a segunda filha do casal. A primogênita dos dois, Maple, nasceu em 2022. Jack também é pai de outras três filhas de um relacionamento anterior.

Segundo o apresentador, a escolha do nome foi uma maneira de preservar a memória de seu pai, considerado um dos maiores nomes do heavy metal e conhecido mundialmente por sua trajetória como vocalista da banda Black Sabbath. Ozzy Osbourne morreu em decorrência de doença arterial coronariana e doença de Parkinson com disfunção autonômica.