Deputada Lebrinha destina R$ 200 mil para associação agropecuária de Cujubim

Por Julia Cardoso

Publicada em 15/05/2026 às 13h50

O município de Cujubim contará com um investimento de R$ 200 mil para a construção do barracão da Associação dos Agropecuaristas de Cujubim (AGROPEC). O recurso foi destinado por meio de emenda parlamentar da Gislaine Lebrinha, atendendo ao pedido do parceiro do mandato, Barreto.



A estrutura será utilizada para apoiar as atividades desenvolvidas pela associação, auxiliando na organização dos trabalhos, no armazenamento de equipamentos e no suporte às demandas dos produtores rurais vinculados à entidade.



Segundo a deputada, o investimento busca fortalecer o setor agropecuário e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores do município.



“A agricultura e a agropecuária têm um papel importante no desenvolvimento de Cujubim. Esse recurso chega para contribuir com a estrutura da associação e auxiliar os produtores nas atividades realizadas diariamente”, destacou Lebrinha.



A iniciativa atende uma demanda apresentada pela associação e busca ampliar o suporte oferecido aos agropecuaristas da região, contribuindo melhor nas atividades do setor rural no município.

FOTO: Thyago Lorentz