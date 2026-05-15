Ji-Paraná tem três pré-candidatos ao Senado, mas poderá ser quatro, quem preside a Federação União Progressista em Rondônia?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/05/2026 às 14h00

Federação – Desde a saída do governador Marcos Rocha da presidência da Federação União Progressista (UB-PP), para presidir o (...) que a parceria entre UB e PP formalizada em nível nacional não tem um presidente. Recentemente comentou-se com intensidade nos bastidores da política regional, que o líder do UB em Rondônia, o deputado federal Maurício Carvalho seria o novo presidente, mas nada foi confirmado. A federação também tem a presidente regional do PP, deputada federal Sílvia Cristina com plenas condições de assumir o cargo. Sílvia é pré-candidata a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura, presidente regional do MDB e Marcos Rogério, que preside o PL no Estado. Maurício formata a reeleição e, a exemplo de Sílvia, estão sempre entre os mais bem votados nas pesquisas e enquetes realizadas por empresas especializadas na área e em órgãos de comunicação.

Senado – A disputa pelo Governo do Estado nas eleições gerais de outubro está entre as prioridades do eleitor e nos comentários nos bastidores da política nos últimos dias é possível notar a tendência. A disputa regional predomina entre o eleitorado do Estado. Em 2024 Eleições a prefeito, vice e vereador) 1.266.546 estavam em condições de votar. O senador Marcos Rogério (PL), o ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (UB), o ex-deputado federal Expedito Netto (PT); ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), Samuel Costa (PSB) estão na lista de pré-candidatos. Mas a concorrência às duas vagas ao Senado mobiliza a política na capital e no interior, pois as pré-candidaturas apresentam um quadro de equilíbrio, mesmo com nomes considerados de comprovado peso eleitoral para ocupar duas das três vagas que estarão em disputa.

Senado II – Os deputados federais Fernando Máximo (PL) e Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado estão entre os nomes que concorrerão ao Senado. Máximo foi o depurado federal mais bem votado (85.596) em 2022 e Sílvia ficou com a segunda colocação somando 64.941 votos. Ambos aparecem nas pesquisas e enquetes realizadas por empresas especializadas e órgãos de comunicação (rádio, TV, sites) entre os primeiros colocados demonstrando identificação próxima com o eleitorado. Sílvia mais no interior, e Máximo em Porto Velho. Sílvia foi vereadora em Ji-Paraná, antes de eleger-se à Câmara Federal. Máximo ocupou a Secretaria Estadual de Saúde, no período da pandemia e conseguiu se eleger com a maior votação à Câmara Federal. Ambos estão em busca de patamar mais elevado no Congresso Nacional, que são as duas vagas ao Senado.

Senado III – Mas a disputa pelas vagas de senador não deverá ser monopolizada, pois as mesmas pesquisas e enquetes destacam outros nomes em condições de sucesso, como o pecuarista de Ji-Paraná, Bruno Scheid Bolsonaro (PL), que, a exemplo de Sílvia e Máximo, está bem posicionado entre os primeiros colocados. A busca pelas duas vagas tem outros nomes, como Luciana Oliveira (PT), ex-deputada federal; e a ex-vereadora de Porto Velho, Mariana Carvalho (Republicanos) que estão entre os nomes em condições de concorrer ao Senado. O MDB tem Confúcio Moura, que estaria disposto a disputar à reeleição, mas há quem afirme, que assumirá um ministério no Governo Lula da Silva (PT). Como Confúcio sempre decidiu seu futuro político no “apagar das luzes” do prazo legal, (este ano as convenções partidárias para escolha dos candidatos será 20 de julho a 5 de agosto), ele só deverá ir “levando com a barriga.

Senado IV – O processo eleitoral ao Senado, ainda passará por uma possível candidatura do ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT. Acir estava inelegível, mas as informações eram que estaria elegível a partir de 27 de fevereiro. No final de abril o Ministério Público Federal (MPF) em Rondônia alterou o posicionamento. Segundo o MPF, Acir não está apto a disputar as eleições de outubro, contrariando entendimento anterior, que era favorável ao reconhecimento da elegibilidade de Acir. Informações mais recentes, eram que hoje (15), como Acir recorreu e busca seus direitos, seria publica a decisão sobre a situação. Se Acir entrar na disputa, a busca pelas vagas que já é equilibrada, ficará mais complicada e difícil de apontar favoritos. Ji-Paraná, que tem cerca de 90 mil eleitores, segundo colégio eleitoral do Estado, hoje, tem três pré-candidatos: Sílvia, Máximo e Bruno “Bolsonaro”. Se Acir concorrer, serão quatro.

Respigo

A ex-deputada estadual Cássia Muleta é pré-candidata nas eleições de outubro. Esposa do ex-deputado (federal, estadual) João da Muleta, Cássia não conseguiu a reeleição em 2022 por uma série de circunstâncias, na época, mas se prepara para novamente enfrentar as urnas +++ Hoje Jaru não tem representante na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional (Senado e Câmara). O município e a região perderam muito com a falta de representatividade política estadual e federal nos últimos anos +++ A região Central perdeu espaço na Assembleia Legislativa na atual Legislatura. Foram eleitos em 2022 quatro deputados, Cláudia de Jesus (PT), Nim Barroso (PL) e Affonso Cândido, que se elegeu prefeito em 2022 e renunciou para assumir o cargo +++ Ji-Paraná também tem o campeão de votos (25.603) em 2022, Laerte Gomes (PSD) +++ Está sendo realizado no auditório da Assembleia Legislativa (Ale) desde a manhã de ontem (14) encontro reunindo autoridades, especialistas e parlamentares de vários Estados para debater estratégias de combate ao crime organizado e fortalecimento das fronteiras. O evento termina hoje (15) e participam, dentre outras autoridades, os deputados estaduais Eyder Brasil (PRD-PVH) e Elizeu Nascimento (Novo), além de autoridades ligadas a Segurança Pública +++ Dos times considerados grandes, que jogaram na quinta-feira (15), somente o Corinthians, atual Campeão da Copa do Brasil conseguiu vencer (1x0) o Barra. Flamengo, Botafogo, São Paulo foram desclassificados +++ O Vitória foi a grande surpresa da rodada ao vencer (2x0) o Flamengo. Como no jogo de ida o Flamengo venceu (1x0), o Vitória, ao vencer por um gol a mais se classificou.

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