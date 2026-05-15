PM resgata mulher em cárcere privado e violência doméstica em Chupinguaia

Por PM/RO

Publicada em 15/05/2026 às 13h50

Na madrugada desta quinta-feira, 14, a Polícia Militar de Rondônia em Chupinguaia recebeu informações que um homem de 39 anos, identificado pelas iniciais W. S. M., estava mantendo a esposa em cárcere privado. A vítima conseguir enviar uma mensagem de socorro a um conhecido, que acionou a Central de Operações.

Ao chegar no endereço indicado, no Centro da cidade, os policiais encontraram o apartamento trancado. Após a entrada da guarnição, a vítima, J. A. C. M. (33 anos), relatou que o casal está em processo de separação e que, ao chegar em casa, foi surpreendida pelo acusado que a aguardava escondido na varanda. De acordo com o relato, o homem a impediu de entrar, filmando-a sob ameaças de que ela “iria se arrepender” caso não retomasse o vínculo conjugal.

A situação evoluiu para agressões físicas, momento em que o autor arrastou a vítima para o interior do imóvel e trancou todas as saídas. A mulher relatou que tentou escapar por uma janela, mas foi contida mediante força física e arremessada contra o sofá repetidas vezes, sendo impedida de se levantar. O crime de cárcere privado só foi interrompido com a chegada da equipe policial, que que constatou a presença de duas crianças, de 05 e 09 anos, filhos do casal.

A mulher informou ainda que sofre com o comportamento possessivo do agressor há mais de uma década, incluindo episódios recentes de perseguição (stalking) e difamação. Diante da gravidade dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para a formalização do flagrante pelos crimes de cárcere privado e tipificação no âmbito da Lei Maria da Penha.