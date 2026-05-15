Polícia Militar recupera veículo furtado da Polícia Civil em Porto Velho

Por News Rondônia

Publicada em 15/05/2026 às 09h45

Um veículo modelo Volkswagen Polo, de cor preta, que possuía restrição de furto/roubo e estaria vinculado à frota utilizada pela Polícia Civil de Rondônia, foi recuperado na manhã desta quinta-feira (14) por policiais militares da atividade delegada em Porto Velho.

A ação ocorreu durante patrulhamento na Avenida 7 de Setembro, na região central da capital, após a equipe receber uma denúncia sobre a circulação do automóvel. Em seguida, o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) confirmou a restrição registrada no sistema.

Durante a abordagem, os militares constataram a veracidade das informações e identificaram que o veículo havia sido furtado no município de Presidente Médici, no interior de Rondônia.

Segundo as informações iniciais, o automóvel era locado para uso da Polícia Civil e teria sido levado ainda em 2025. O caso, no entanto, só teria sido identificado como desaparecido neste ano de 2026, o que chamou atenção das autoridades envolvidas.

O condutor abordado foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo recuperado, à delegacia da Polícia Civil em Porto Velho, onde o caso seguirá sob investigação.

A apuração agora busca esclarecer as circunstâncias do furto, além de entender como o veículo permaneceu em circulação sem que a ausência fosse devidamente detectada no sistema de controle patrimonial da instituição.