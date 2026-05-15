Ucrânia revida mega-ataque de drones da Rússia

Por G1

Publicada em 15/05/2026 às 10h17

A Ucrânia revidou nesta sexta-feira (15) o mega-ataque de drones lançado pela Rússia que deixou ao menos 24 mortos em Kiev, um dos bombardeios mais letais desde o início da guerra. Em resposta, forças ucranianas atacaram com drones uma refinaria russa na cidade de Engels, enquanto os combates seguem intensos no leste do país.

As autoridades de Kiev, capital ucraniana com cerca de 3 milhões de habitantes, decretaram um dia de homenagens às vítimas do bombardeio. Segundo o governo local, os 24 mortos estavam em um prédio residencial atingido durante o ataque. Três das vítimas eram crianças.

Os bombeiros concluíram as buscas na manhã desta sexta-feira e conseguiram resgatar cerca de 30 pessoas com vida dos escombros. Parte do edifício ficou completamente destruída.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, voltou a pedir mais pressão internacional contra a Rússia e reforçou os apelos aos aliados para que ampliem o apoio à defesa aérea do país.

A Rússia afirmou ainda ter conquistado mais um vilarejo no leste da Ucrânia, região que concentra os principais confrontos no front de batalha.

Em meio à escalada dos combates, Rússia e Ucrânia também realizaram nesta sexta-feira uma nova troca de prisioneiros de guerra, com 205 militares libertados de cada lado. Moscou informou ainda ter entregado os corpos de 526 soldados ucranianos.