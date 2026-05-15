Polícia Militar conduz suspeita recorrente em crimes patrimoniais

Por PM/RO

Publicada em 15/05/2026 às 09h30

Na tarde desta quinta-feira, 14 de maio, uma ação rápida do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NIPM), com apoio da Rádio Patrulha, resultou na prisão de uma mulher suspeita de praticar furtos em sequência no município de Cacoal. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é conhecida no meio policial pela recorrente prática de crimes patrimoniais.

A ocorrência teve início após um furto registrado em uma residência no bairro Josino Brito, de onde foram levados diversos objetos, entre eles um computador portátil, caixa de som, tênis, máquina de cortar cabelo, perfume e outros pertences.

Conforme a PM, o computador furtado possuía sistema de rastreamento em tempo real, o que permitiu que as equipes localizassem a suspeita em frente a um estabelecimento comercial na região central da cidade.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro de uma mochila os objetos provenientes do furto ocorrido horas antes. Em conversa com a equipe, a mulher confirmou participação no crime e informou que os itens haviam sido retirados da residência no período da tarde.

Ainda segundo a Polícia Militar, já na Delegacia de Polícia Civil, a suspeita também confessou envolvimento em outro furto ocorrido no mesmo dia em um mercado da cidade, onde foram subtraídos um aparelho celular, acessórios e carteiras de cigarro. O celular foi posteriormente recuperado pela vítima.

Todos os objetos apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com outros materiais encontrados com a conduzida. A suspeita permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.