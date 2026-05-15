Mulher é encontrada morta dentro de casa e caso é investigado como feminicídio

Por hora1rondonia.com

Publicada em 15/05/2026 às 09h45

Uma mulher identificada como Nayara de 31 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência localizada na Rua José Ferreira, nas proximidades do Bar Pio Pio, no distrito de Vista Alegre do Abunã, pertencente ao município de Porto Velho. O caso é tratado pelas autoridades como feminicídio, crime caracterizado pela morte de mulher em contexto de violência doméstica ou motivada pela condição de gênero.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, familiares relataram que a vítima vivia um relacionamento marcado por constantes discussões com o companheiro, conhecido apenas pelo apelido de “MT”. Testemunhas informaram que, na noite anterior ao ocorrido, o casal teria se envolvido em mais um desentendimento por volta das 19h. Após a discussão, Nayara não voltou a manter contato com parentes, fato que despertou preocupação entre familiares.

Diante do silêncio incomum, uma prima da vítima decidiu ir até a residência para verificar a situação. Ao chegar ao imóvel, encontrou a casa trancada com cadeado e, após chamar repetidas vezes sem obter resposta, resolveu arrombar a porta. Já no interior da residência, a familiar localizou Nayara caída no banheiro, aparentemente sem sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente, realizou o isolamento da área e iniciou os primeiros procedimentos de preservação da cena do crime. Equipes da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML) se deslocaram de Porto Velho até o distrito para realizar os trabalhos técnicos e a remoção do corpo.

As circunstâncias da morte passam agora a ser investigadas pelas autoridades policiais, que buscam esclarecer a dinâmica do crime e localizar o principal suspeito. O caso reforça o alerta para situações recorrentes de violência doméstica, especialmente quando há histórico de conflitos e ameaças dentro do ambiente familiar.