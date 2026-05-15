Prefeitura avança na construção da ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual, na Linha 608

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 14h45

A Prefeitura de Jaru segue trabalhando em diversas frentes de serviço de infraestrutura urbana e rural. Entre as ações realizadas, estão as obras de construção da ponte de concreto e aço sobre o Rio Passaqual, na altura do km 17 da Linha 608.

Após a limpeza e preparação do local, os trabalhos entram agora em uma nova etapa, com a execução da fundação que dará sustentação à estrutura da travessia.

Na tarde desta quinta-feira (14), o prefeito Jeverson Lima esteve no canteiro de obras para acompanhar de perto o andamento dos serviços.

De acordo com o prefeito, depois de concluída, a ponte terá aproximadamente 20 metros de extensão, 5 metros de largura e uma estrutura total superior a 100 metros quadrados. “A obra faz parte do nosso projeto de substituição das antigas pontes de madeira existentes no município e garantirá mais segurança e melhores condições de tráfego para os moradores da Linha 608 e região”, destacou.

Ainda segundo o prefeito, a construção da ponte sobre o Rio Passaqual foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar superior a R$ 1 milhão, destinada pelo senador Jaime Bagattoli, além da contrapartida com recursos próprios da Prefeitura de Jaru.