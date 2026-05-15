Sílvia Cristina defende que recurso público chegue onde há trabalho sério que transforma vidas

Por assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 15h09

“O nosso compromisso é sempre destinar recurso público com responsabilidade, para instituições que fazem um trabalho sério e que transforma vidas”.

A declaração é da deputada federal Sílvia Cristina, durante a solenidade de entrega do cheque simbólico de R$ 100 mil para apoiar as ações do Albergue Noturno de Pimenta Bueno.

Sílvia Cristina tem se destacado pelo apoio que presta às entidades sociais que fazem um reconhecido e sério trabalho, em diversas áreas.

A prefeita Professora Marcilene, o ex-prefeito Arismar Araújo e outras lideranças prestigiaram a solenidade, na manhã desta sexta-feira (15).