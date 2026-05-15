Maio Laranja mobiliza rede de proteção em ação de conscientização no centro

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 14h58

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realizou nesta quinta-feira (14) uma grande mobilização da campanha Maio Laranja, reforçando o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação aconteceu no cruzamento da Avenida 25 de Agosto com a Avenida Rio Madeira, um dos pontos mais movimentados da cidade.

O “Pit Stop Maio Laranja” levou informação, conscientização e orientação à população, chamando a atenção para a importância da denúncia e da proteção da infância e da adolescência. Durante a mobilização, equipes realizaram abordagens educativas com motoristas, motociclistas e pedestres, distribuindo materiais informativos e alertando sobre os sinais de violência e os canais de denúncia.

A iniciativa contou com a participação da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), além da Polícia Militar, órgãos da rede de proteção, Instituto Basta, parceiros e voluntários que se uniram em defesa das crianças e adolescentes.

A campanha Maio Laranja tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a necessidade do enfrentamento à violência sexual infantojuvenil, fortalecendo a rede de apoio e incentivando a denúncia de casos suspeitos. A mobilização reforça ainda o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas à proteção social e à garantia de direitos.

A orientação é que casos de abuso ou exploração sexual sejam denunciados por meio do Disque 100, Conselho Tutelar ou autoridades policiais.