OAB Rondônia sedia evento do TRE-RO focado na representatividade feminina e nos desafios da mulher na política

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 15/05/2026 às 15h49

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) sediou, na tarde desta quinta-feira (14/5), o evento “+MULHERES – Um Incentivo à Maior Representatividade Feminina”, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO). Realizado no auditório da Seccional em formato de roda de conversa, o encontro teve como objetivo central fortalecer a participação das mulheres na política e ampliar o debate sobre democracia, liderança e igualdade de gênero no cenário estadual e nacional.

O evento reuniu grandes lideranças e contou com a presença especial da atriz, escritora e poetisa Elisa Lucinda, que conduziu a palestra magna “Palavra é Poder”. A roda de conversa principal, que fomentou o debate entre as autoridades e o público, foi composta pela vice-presidente da OAB Rondônia, Vanessa Esber; pela juíza titular da Corte Eleitoral do TRE-RO, Letícia Botelho; pela deputada estadual Taíssa Sousa; e pela desembargadora aposentada Zelite Andrade Carneiro.

A evolução da participação feminina

Representando a advocacia rondoniense, a vice-presidente Vanessa Esber conduziu a explanação intitulada “A evolução da participação feminina na política brasileira”. Em sua fala, ela traçou um panorama histórico das árduas conquistas das mulheres pelos direitos políticos no Brasil, destacando a necessidade urgente de transformar a garantia formal da lei em uma ocupação real e efetiva das cadeiras de decisão, combatendo a histórica sub-representação nos parlamentos e executivos.

Desafios estruturais e violência política

O debate foi aprofundado pelas demais painelistas, que trouxeram vivências e dados preocupantes sobre as barreiras ainda impostas às mulheres na vida pública. A juíza Letícia Botelho abordou o grave e atual cenário da “Violência política contra a mulher”. A deputada Taíssa Sousa trouxe a visão prática com o tema “Os desafios da mulher candidata”. Complementando as reflexões, a desembargadora Zelite Andrade Carneiro discursou sobre “Os desafios estruturais que dificultam a presença das mulheres nos espaços de poder”, evidenciando que a igualdade de gênero exige uma mudança cultural profunda.

A importância de debater o espaço da mulher

A iniciativa do TRE-RO, sediada e apoiada pela OAB RO, representa um passo fundamental para o amadurecimento democrático. Destinado a representantes de partidos políticos, pré-candidatas, lideranças, estudantes, magistrados e à sociedade civil, o encontro reafirmou que o incentivo à candidatura e à liderança feminina não é apenas uma pauta de mulheres, mas uma responsabilidade de todas as instituições que zelam pelo Estado Democrático de Direito.

Para a vice-presidente da OAB Rondônia, Vanessa Esber, o encontro marca um momento de celebração pelas posições já alcançadas, mas também serve como um chamado à união para as lutas futuras.

“Muito me orgulha saber que, aos poucos, estamos rompendo tetos de vidro e ocupando nosso merecido espaço como metade da população, não apenas como eleitoras, mas como líderes e tomadoras de decisão. Ainda temos um longo caminho para erradicar a violência política e as barreiras invisíveis, mas um evento grandioso como este prova que as mulheres estão unidas, capacitadas e prontas para transformar a história de Rondônia e do Brasil”, destacou a vice-presidente.

A OAB Rondônia reafirma o seu compromisso institucional com a paridade de gênero e com a promoção irrestrita dos direitos das mulheres. A Seccional seguirá de portas abertas para sediar e apoiar iniciativas que fortaleçam a cidadania, combatam o preconceito e garantam que a voz e a competência feminina ecoem com força e segurança em todas as esferas de poder da nossa sociedade.