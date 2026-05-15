Feira Multissetorial fortalece pequenos negócios durante a Expo Vilhena

Por sebrae

Publicada em 15/05/2026 às 16h23

A Feira Multissetorial de Vilhena promete ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e movimentar a economia local durante a realização da Expo Vilhena 2026. A programação ocorrerá entre os dias 21 e 24 de maio de 2026, das 14h às 22h, no Parque de Exposições de Vilhena, integrando a agenda da tradicional exposição agropecuária do município, que reúne atrações como shows, rodeios e atividades voltadas ao agronegócio e ao entretenimento.

A iniciativa é realizada por meio do Convênio nº 001/2026, firmado entre o Sebrae e a Prefeitura de Vilhena. A expectativa é reunir mais de 50 expositores de diferentes segmentos econômicos, fortalecendo oportunidades de negócios, networking e aproximação com o público visitante.

Além de impulsionar o empreendedorismo local, a feira busca criar um ambiente estratégico para divulgação de produtos, serviços e inovação, aproximando empresários, consumidores e parceiros institucionais em um dos maiores eventos do Cone Sul de Rondônia.

A Prefeitura de Vilhena é parceira da ação e atua conjuntamente na organização da estrutura e operacionalização da feira, que deve atrair um grande fluxo de visitantes ao longo da programação da Expo Vilhena.

Com a proposta de valorizar o comércio regional e estimular a geração de renda, a Feira Multissetorial reforça o compromisso do Sebrae com o desenvolvimento dos pequenos negócios e com o fortalecimento da economia local.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).