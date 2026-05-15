Comunidade poderá visitar mostra artística do FERA 2026 nesta sexta-feira,15, em Porto Velho

Por Texto: Sabrina Raphaela

Publicada em 15/05/2026 às 16h49

Dando continuidade à programação do Projeto Super Talentos: Ações Culturais e Artísticas, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Superintendência Regional de Educação de Porto Velho (Super/PVH), realiza nesta sexta-feira (15), em Porto Velho, a etapa municipal de Artes Visuais do Festival Estudantil Rondoniense de Artes (FERA 2026). As atividades acontecem em um centro comercial de Porto Velho, localizado na Avenida Rio Madeira, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, com exposição aberta ao público das 12h às 22h.

Durante a manhã, das 10h às 12h, os trabalhos passam pela avaliação dos jurados. Em seguida, as obras ficam disponíveis para visitação pública, permitindo que a comunidade acompanhe a produção artística desenvolvida pelos estudantes.

Durante a manhã, das 10h às 12h, os trabalhos passam pela avaliação dos jurados

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto representa uma oportunidade de valorização dos talentos estudantis e fortalecimento da cultura nas escolas. “O Super Talentos é uma iniciativa que incentiva a criatividade, amplia as oportunidades para os estudantes e reforça a importância da arte no processo de formação educacional e social dos nossos jovens”, destacou.

Segundo o titular da Seduc, Massud Badra, o Projeto Super Talentos representa um trabalho construído em parceria para valorizar os estudantes e ampliar os espaços dedicados à cultura no ambiente escolar. “É um trabalho realizado com o apoio de parceiros, gestores, professores e equipes pedagógicas, que acreditaram na valorização das aptidões dos alunos e tornaram possível a realização desse momento tão importante para a educação e a cultura”, ressaltou.

A superintendente regional de Porto Velho, Izis Cúbia, salientou a continuidade da programação do projeto nas próximas semanas. “O Super Talentos segue com uma programação diversificada, valorizando diferentes manifestações artísticas desenvolvidas pelos estudantes. No dia 23, teremos as apresentações de bandas e fanfarras no Ginásio Cláudio Coutinho, encerrando mais uma etapa importante desse trabalho cultural e pedagógico realizado nas escolas”, pontuou.

O Projeto Super Talentos utiliza a arte como ferramenta pedagógica, incentivando o intercâmbio de conhecimentos entre alunos, educadores e artistas locais. A programação teve início no dia 6, com apresentações de dança e teatro no Teatro Palácio das Artes. No dia seguinte, foram realizadas as modalidades de música, canto, instrumental, banda de garagem e grupo vocal.