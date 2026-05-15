Serviços de poda avançam em avenidas de grande circulação da capital

Por Sema

Publicada em 15/05/2026 às 16h47

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) executou, em conjunto com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), serviços de poda próximos aos equipamentos de fiscalização eletrônica em seis pontos de Porto Velho. A ação foi realizada na quinta-feira (14) e nesta sexta-feira (15).

Os trabalhos tiveram como propósito promover segurança e organização do espaço urbano. A Sema realizou a limpeza, poda e conservação das áreas. Já a Semtran atuou no suporte à sinalização e no controle do fluxo de veículos durante os serviços.

As podas aconteceram nos seguintes cruzamentos:

• Avenida Campos Sales com Dom Pedro II

• Avenida Calama com Avenida Campos Sales

• Avenida Lauro Sodré com Rua Gonçalves Dias

• Avenida Prefeito Chiquilito Erse com Avenida Calama

• Avenida Prefeito Chiquilito Erse com Avenida José Vieira Caúla

• Avenida Prefeito Chiquilito Erse com Avenida Rio de Janeiro

A parceria entre as duas secretarias foi considerada essencial para garantir eficiência, segurança e o sucesso da ação.

O secretário da Sema, Arthur Borin, afirmou que iniciativas como essa impactam positivamente a qualidade de vida da população. Ele destacou que as podas são fundamentais não só para o embelezamento das vias, mas também para assegurar a segurança de pedestres e condutores nas ruas e avenidas da capital.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que os serviços de manutenção urbana fazem parte do compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade e da segurança na cidade. “Estamos trabalhando de forma integrada para manter Porto Velho mais organizada, segura e bem cuidada. Essas ações preventivas garantem melhor visibilidade nas vias, mais segurança para motoristas e pedestres e contribuem diretamente para a qualidade de vida da população”.

A Prefeitura de Porto Velho reforça que segue realizando ações periódicas de manutenção urbana, com foco na segurança viária, na preservação ambiental e na organização dos espaços públicos. A integração entre as secretarias municipais continua sendo uma das estratégias para oferecer respostas ágeis e eficazes à população