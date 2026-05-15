Após anunciar término, Virginia deixa a Espanha e retorna ao Brasil

Por FAMA AO MINUTO

Publicada em 15/05/2026 às 16h44

Após anunciar o fim do namoro com o jogador do Real Madrid, Vini Jr, Virginia Fonseca, 27, está retornando ao Brasil.

A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria da influenciadora na manhã de hoje. Apesar de confirmar o retorno dela ao Brasil, a equipe afirmou não ter detalhes sobre o voo e o horário previsto para a sua chegada.

O retorno acontece horas depois de ela usar as redes sociais para comunicar o fim do relacionamento com o atleta. Na publicação, a influenciadora afirmou que se dedicou muito a relação e disse que o namoro deixou de fazer sentido, então ela preferiu "ter maturidade" para "encerrar com carinho".

Virginia estava em Madrid desde segunda-feira, 11. Ontem, a influenciadora marcou presença em uma partida do Real Madrid. Ela chegou a publicar uma foto com uma camisa que leva o rosto do craque, mas apagou o post em seguida.

Ao anunciar o término com Vini, a influenciadora disse que se dedicou muito ao relacionamento, mas que não "negocia o inegociável". Virginia disse que o relacionamento deixou de fazer sentido, então ela preferiu "ter maturidade" para "encerrar com carinho".