Capacitação prepara profissionais do Samu para atuação com motolâncias em Porto Velho

Por Gian Souza

Publicada em 15/05/2026 às 17h01

Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram entre os dias 12 à 15 de maio, da etapa prática do curso de pilotagem de motolâncias, realizado na Escola Pública de Trânsito do Detran-RO em Porto Velho. A capacitação reúne aulas teóricas e práticas voltadas à condução segura das motocicletas utilizadas nos atendimentos de urgência e emergência.

A formação é realizada em parceria entre o Detran e a Prefeitura de Porto Velho, com foco na preparação técnica dos profissionais que irão atuar nas motolâncias, modalidade que promete agilizar o tempo de resposta nos atendimentos à população.

De acordo com o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Hijazi, a capacitação busca reforçar a segurança dos servidores durante os deslocamentos e atendimentos nas vias urbanas. “Estamos dentro de um momento de formação complementar, ajustando procedimentos para que os servidores possam trabalhar de uma forma segura dentro desse novo contexto que está chegando agora no nosso trânsito, que é a motolância”.

Ainda segundo Hassan, os participantes passaram por dias de formação teórica antes da prática realizada nesta quarta-feira. Durante as atividades, os profissionais recebem orientações sobre técnicas de condução, controle da motocicleta e procedimentos de segurança em diferentes situações do trânsito.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a implantação das motolâncias representa um avanço importante para a saúde pública do município. “Estamos investindo na qualificação das equipes e em soluções que garantam mais rapidez no atendimento à população. As motolâncias vão permitir que o Samu chegue mais rápido às ocorrências, principalmente em locais com trânsito intenso, salvando vidas e oferecendo um atendimento ainda mais eficiente”.

O socorrista do Samu, Osni Júnior, destacou a importância da capacitação para os atendimentos de urgência. “Vai agregar muito na nossa profissão e também para a população, porque possibilita um atendimento mais rápido, ajudando a diminuir o tempo-resposta das ocorrências”.

A implantação das motolâncias no atendimento pré-hospitalar tem como objetivo ampliar a agilidade no socorro às vítimas, especialmente em ocorrências onde o trânsito intenso pode dificultar o deslocamento das ambulâncias convencionais.

As aulas práticas são conduzidas por instrutores especializados da Escola Pública de Trânsito do Detran-RO. O agente de trânsito e instrutor Isaac Barbosa ressaltou que o treinamento é voltado ao desenvolvimento de técnicas de pilotagem em situações de risco. “Essa capacitação visa trazer técnicas de pilotagem para motociclistas operacionais, garantindo mais segurança para as equipes e também para a população durante os atendimentos”.