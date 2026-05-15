Vivão entra em greve na cozinha, e Sheila avisa:

Por R7

Publicada em 15/05/2026 às 16h30

A nota aí, essa história ainda vai longe na Casa do Patrão! No ‘almojanta’ desta sexta (15), Vivão não cozinhou, mas esquentou arroz para os aliados e mandou macarrão para os rivais. Mari não curtiu a divisão e disse que não serviria mais os adversários. Sheila soube e avisou que o caldo vai entornar caso Vivão não cozinhe para todos igualmente. Se liga!

Você já sabe, né? Tudo começou com o sumiço dos cigarros do estilista. Matheus e Sheila tramaram uma pegadinha, mas esqueceram parte do maço escondido e Vivão quase passou mal pela falta do item. Rolou até desabafo no programa ao vivo, e o rapaz alegou que não iria mais cozinhar.

O estilista alegou que só vai voltar a cozinhar quando souber quem escondeu os cigarros e por qual motivo: “Eu sei o que passei sem meus cigarretes de Lady Gaga!”

Na sala da Casa do Patrão, Sheila terminava a refeição quando Mari chegou contando as fofocas. Ela cravou: “Ou faz para todos ou não vai fazer para ninguém!”. A capitã da PM jurou que vai fazer o maior auê caso Vivão cozinhe para os amigos e deixe os rivais com fome, afinal, todos ajudaram na compra dos mantimentos. “Vivão é tão infantil”, refletiu.

O estilista passou perto de Sheila e sentou-se ao lado da rival. Eles começaram a se alfinetar e ela garantiu: “Ninguém pegou pesado com você”. Ele também não se calou: “O mesmo potencial que tenho para o bem, tenho para o mal!”