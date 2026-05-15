Ana Paula Renault e cita erro:

Por R7

Publicada em 15/05/2026 às 16h39

Depois de passar pelo susto da eliminação, Nikita apareceu com semblante tranquilo na live Tá na Rua da Casa do Patrão! Ela reconheceu erros, mas também detonou adversários. Keila Jimenez não poupou perguntas polêmicas Confira tudo o que rolou!

Elas começaram cantando a música Nikita, do Elton John, e levaram uma bronca da direção! Brincadeiras à parte, Keila anunciou a estreia do Canta Comigo Teen em junho!

Voltando para o reality, Nikita respondeu o que achou da baixa porcentagem no Tá na Reta. “Errei em muitos pontos”, explicou a advogada, incluindo que vai rever o programa e se desculpar por qualquer ato ruim que tenha cometido.

Keila mostrou o vídeo da despedida do casal, com João Victor caindo em lágrimas, e questionou sobre o futuro do casal: “O destino decide!”

Ela também acompanhou a pool party dos rivais e apontou sobre Sheila: “Não me surpreende, foi desrespeito do início ao fim. Não espero nada dela além de muita baixaria, que é o que ela tem entregado.”

A jornalista lembrou que ela sempre foi mais líder no grupo e perguntou para quem acha que vai passar o bastão. Nikita apontou João Victor e Luis Fellipe por falarem mais sobre jogo.

Mudando um pouco de assunto, Keila quis saber qual era o maior arrependimento de Nikita. Ela soltou: “Me arrependo do meu rompante com Jovan”. Segundo a advogada, faltou sensibilidade para falar com o participante, e Nikita reforçou que o motoboy é uma boa pessoa.

Keila não perdeu tempo e citou os memes comparando Nikita a Ana Paula Renault. “Para mim foi um surto, acho que é pelo fato de a gente ser mineira, mulheres fortes”, pontuou. A advogada disse que é inevitável não se influenciar por personalidades: “É uma coisa natural, tenho para mim que toda cópia é fajuta, medíocre! [...] Jamais tive essa intenção!”

Segundo Nikita, boa parte dessas comparações veio de Sheila. Ela citou sobre a rival: “Se acha uma líder, mas é uma grande manipuladora. Por isso, acho que vencer [o programa], ela não vence!”

Keila lembrou que Nikita acusou Jovan de ser agressivo com as mulheres no reality. A advogada disse que “se passou”: “Essa fala é sim pesada”, apontou. Ela explicou que a pressão do jogo deixou tudo à flor da pele na briga com o motoboy e faltou tempo para maturar a atitude.

A apresentadora mostrou um compilado de vídeos de Sheila falando sobre Nikita e perguntou se era um hiperfoco da capitã da PM. A advogada brincou: “Ela era minha fã, queria muito ser minha amiga, não encontrou espaço... porque vi quão falsa e megera ela era, pensei, nesse jogo sujo não entro!” Para a eliminada, o próximo alvo de Sheila será Nataly.

Keila aproveitou o momento para fazer um quiz e ver se a advogada acertaria qual profissão Sheila tem. Nikita acabou descobrindo que todas as carreiras estavam corretas: policial, professora de matemática e psicóloga. A eliminada disse que a rival pode escorregar na preferência do público e citou sumiço do cigarro de Vivão como possível erro de Sheila.

Falando sobre as plantas do jogo, Nikita apontou um Jardim Botânico: Luiza, Bianca, JP, Jackson, e do grupo dela, Andressa, com ressalvas, alegando que a amiga teve jogo morno apenas no início do reality. O policial foi citado como “planta perdida”.

Elas acompanharam um VT do primeiro beijo entre ela e João Victor, e confessou que chegou a pensar que o romance poderia atrapalhar o jogo dela. Depois do beijo, ela chegou a reclamar da postura do rapaz no game, e um internauta perguntou se ela acredita que João vai querer uma relação com ela após ver o que ela disse pelas costas. Nikita não sabe o que vai rolar no futuro, mas citou um erro próprio: “Querendo ser o homem e a mulher da relação.”

Sobre Mari ter oferecido camisinha para Nikita e citado que ela dava em cima de homens casados, a advogada explicou o que disse sobre JP assim que o viu pela primeira vez: “Falei, ‘gente, que negão maravilhoso’, mas depois soube que ele era casado e falei, ‘opa, foi mal!”

Por fim, Nikita participou de um jogo com plaquinhas. Ela “despejou” Sheila, disse que Jackson é a “samambaia da casa” e defendeu Vivão como o possível vencedor do reality, por perceber que a policial “enfia o rabinho no meio das pernas” quando o estilista a peita. Concorda?