Por ISTOÉ Gente

Publicada em 15/05/2026 às 16h27

A TV Globo deu início às gravações de “Por Você”, próxima novela das sete prevista para estrear no segundo semestre de 2026. As primeiras cenas começam a ser filmadas no Rio de Janeiro, cidade que serve de pano de fundo para a trama criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres.

Estrelada por Sheron Menezzes, a novela acompanha a trajetória de Bela, uma ginecologista e obstetra que vê sua vida mudar completamente após perder a melhor amiga, Juli, em um acidente de carro. Antes de morrer, a amiga faz um último pedido: que Bela cuide de seus quatro filhos. A partir daí, a personagem passa a enfrentar os desafios inesperados da maternidade, do luto e da reconstrução emocional.

A produção realizou nos últimos dias uma imersão com parte do elenco nos Estúdios Globo, incluindo workshops e palestras voltadas aos temas centrais da narrativa, como trauma, saúde emocional e maternidade. Entre os profissionais convidados estavam a ginecologista e mastologista Cecília Pereira e a psicóloga Ediane Ribeiro.

Ambientada entre bairros da zona sul carioca e a fictícia comunidade Vila Maravilha, “Por Você” pretende retratar um Rio de Janeiro contemporâneo, popular e afetivo, explorando relações familiares, amizade, pertencimento e transformação.

Além de Sheron Menezzes, o elenco reúne nomes como Amaury Lorenzo, Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Lucy Ramos, Renata Sorrah, Antonio Pitanga e José de Abreu.

Na história, Bela também viverá conflitos profissionais no Hospital & Maternidade Luz, onde enfrenta Vanessa, personagem de Alinne Moraes. No campo amoroso, a protagonista se divide entre um novo romance com Lucas, interpretado por Amaury Lorenzo, e o reencontro com um amor do passado vivido por Thiago Lacerda.

Segundo os autores, o grande eixo da novela gira em torno da ideia de transformação através do amor e das escolhas feitas pelas pessoas em nome de quem amam. Já o diretor artístico André Câmara destaca que a trama pretende abordar o luto não como vazio, mas como uma continuação do afeto.

Produzida nos Estúdios Globo, “Por Você” tem direção artística de André Câmara e produção de Erika da Matta.