Prefeitura abre licitação para exploração comercial do quiosque da praça municipal

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 15h15

A Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot faz parte da rotina e da memória de muitas famílias espigãoenses. É um espaço de convivência, encontros e momentos que fortalecem o sentimento de pertencimento à nossa cidade. Agora, esse espaço público ganha uma nova oportunidade de valorização e desenvolvimento para o comércio local.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste publicou a repetição do processo de concessão onerosa para exploração comercial de um quiosque localizado na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot, iniciativa que busca ampliar as oportunidades para empreendedores e fortalecer os espaços públicos do município.

O espaço será destinado à instalação de serviços no ramo de alimentos doces em geral, contribuindo para movimentar a praça, incentivar a economia local e oferecer mais opções de atendimento à população. A concessão terá duração de 5 anos, seguindo todos os critérios previstos na Lei 14.133/2021 e no edital oficial.

Com responsabilidade, transparência e compromisso com o cidadão, Espigão d’Oeste segue transformando espaços públicos em oportunidades que fortalecem a comunidade e valorizam quem acredita no potencial da nossa cidade.

Cadastro das propostas: até 26 de maio de 2026

Sessão pública: 26 de maio de 2026, às 9h

Edital disponível no Portal de Compras Públicas

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